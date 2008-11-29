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Критерии выбора детского велосипеда
Современные дети много времени просиживают у компьютера и экрана телевизора. Чтобы подрастающее поколение гармонично развивалось и вело здоровый образ жизни, родители часто решают купить велосипед для ребенка. И на этапе выбора конкретной модели многие теряются, не зная чему же отдать предпочтение.
Критерии выбора велосипеда
Чтобы у ребенка не возникло проблем в процессе управления транспортом, уменьшилось количество падений и травм, необходимо тщательно присматриваться к техническим параметрам конструкции. Для этого желательно знать ряд критериев, которым должна соответствовать выбираемая продукция:
- Для малышей подойдут легкие трехколесные модели. Важно чтобы педали легко прокручивались, без особого усилия. Первоклашек можно пробовать пересадить на двухколесные модели, в комплект которых входят страховочные колеса, располагаемые сбоку. Эти дополнительные элементы являются удобным средством, позволяющим научиться ребёнку соблюдать равновесие и управлять велосипедом, не боясь упасть. При выборе велосипеда необходимо обращать внимание на ту продукцию, дополнительные колеса которой изготовлены из металлических материалов.
- Показатели роста малыша. Именно от них зависит выбор диаметра колеса, а также рамы транспортного средства. С изменением роста увеличиваются и показатели диаметра колеса от 10 до 24 дюймов. Ребенок, имеющий рост более 150 см, может постепенно начинать пересаживаться на взрослые модели велосипедов.
- Длина рамы. Расстояние от рулевого управления до начала края сиденья должны соответствовать показателям длины от локтя до кончиков пальцев ребенка.
- Хорошо если есть возможность регулировки высоты седла и руля. Это позволит выставить все параметры таким образом, чтобы ребёнок в процессе езды в положении с ровной спиной, мог достать ногами до поверхности земли при необходимости экстренного торможения. Ступня ребенка должна доставать полностью до педали.
- Весовая категория. Этот критерий зависит от материала, из которого изготовлена веломодель. Алюминиевые товары более лёгкие, нежели их собратья из стали.
- Не стоит приобретать велотранспорт с наличием скоростных передач ребенку, не достигшему 10 лет. В этом возрасте он ещё не может концентрировать внимание настолько, чтобы следить одновременно за дорогой и ручкой переключения.
- Первый велосипед для малыша в обязательном порядке оборудуется ножным тормозом. Приобретать модель с ручной системой торможения можно после того, как окрепнут ручные мышц.
- Если еще недостаточно сформированы навыки управления транспортом, специальные аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт передвижения, помогут избежать травм и ссадин.
- Место приобретения велотранспорта. Велосипед предпочтительно покупать в специализированных точках продаже спортивных товаров. Персонал магазина поможет определиться с выбором данного транспортного средства.
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Велоспорт - отличный вариант проведения досуга всех членов семьи, дарящий заряд бодрости и позитива, запас ярких эмоций, интересных впечатлений. Благодаря такому транспорту происходит укрепление и развитие мышечной, системы улучшения уровня работы вестибулярного аппарата, остроты зрения. Велопрогулки способствуют развитию координации движений и оптимальной работе лёгких.