Критерии выбора детского велосипеда

Современные дети много времени просиживают у компьютера и экрана телевизора. Чтобы подрастающее поколение гармонично развивалось и вело здоровый образ жизни, родители часто решают купить велосипед для ребенка. И на этапе выбора конкретной модели многие теряются, не зная чему же отдать предпочтение.

Критерии выбора велосипеда

Чтобы у ребенка не возникло проблем в процессе управления транспортом, уменьшилось количество падений и травм, необходимо тщательно присматриваться к техническим параметрам конструкции. Для этого желательно знать ряд критериев, которым должна соответствовать выбираемая продукция:

Для малышей подойдут легкие трехколесные модели. Важно чтобы педали легко прокручивались, без особого усилия. Первоклашек можно пробовать пересадить на двухколесные модели, в комплект которых входят страховочные колеса, располагаемые сбоку. Эти дополнительные элементы являются удобным средством, позволяющим научиться ребёнку соблюдать равновесие и управлять велосипедом, не боясь упасть. При выборе велосипеда необходимо обращать внимание на ту продукцию, дополнительные колеса которой изготовлены из металлических материалов.

Показатели роста малыша. Именно от них зависит выбор диаметра колеса, а также рамы транспортного средства. С изменением роста увеличиваются и показатели диаметра колеса от 10 до 24 дюймов. Ребенок, имеющий рост более 150 см, может постепенно начинать пересаживаться на взрослые модели велосипедов.

Длина рамы. Расстояние от рулевого управления до начала края сиденья должны соответствовать показателям длины от локтя до кончиков пальцев ребенка.

Хорошо если есть возможность регулировки высоты седла и руля. Это позволит выставить все параметры таким образом, чтобы ребёнок в процессе езды в положении с ровной спиной, мог достать ногами до поверхности земли при необходимости экстренного торможения. Ступня ребенка должна доставать полностью до педали.

Весовая категория. Этот критерий зависит от материала, из которого изготовлена веломодель. Алюминиевые товары более лёгкие, нежели их собратья из стали.

Не стоит приобретать велотранспорт с наличием скоростных передач ребенку, не достигшему 10 лет. В этом возрасте он ещё не может концентрировать внимание настолько, чтобы следить одновременно за дорогой и ручкой переключения.

Первый велосипед для малыша в обязательном порядке оборудуется ножным тормозом. Приобретать модель с ручной системой торможения можно после того, как окрепнут ручные мышц.

Если еще недостаточно сформированы навыки управления транспортом, специальные аксессуары, обеспечивающие безопасность и комфорт передвижения, помогут избежать травм и ссадин.

Место приобретения велотранспорта. Велосипед предпочтительно покупать в специализированных точках продаже спортивных товаров. Персонал магазина поможет определиться с выбором данного транспортного средства.

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Велоспорт - отличный вариант проведения досуга всех членов семьи, дарящий заряд бодрости и позитива, запас ярких эмоций, интересных впечатлений. Благодаря такому транспорту происходит укрепление и развитие мышечной, системы улучшения уровня работы вестибулярного аппарата, остроты зрения. Велопрогулки способствуют развитию координации движений и оптимальной работе лёгких.