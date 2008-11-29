Популярность БТЛ-мероприятий в Украине

Как мы реагируем на рекламу? Сталкиваясь каждый день с десятками и сотнями рекламных сообщений, многие давно выработали иммунитет, позволяющий оградить себя от нескончаемого потока назойливой информации. Смотрим фильм – и тут на самом интересном месте трансляция прерывается длительной рекламной паузой. Пока идёт показ роликов про стиральный порошок и Мезим, лучше пощёлкать пультом в поисках чего-то более интересного. Заглядываешь в почтовый ящик в ожидании коммунальных платёжек – а там ворох листовок и бесплатных газет. На ящик их! Вместо пейзажа – ряды билбордов. Реклама всюду, даже на подъезжающем автобусе, даже внутри самого автобуса, даже на закомпостированном билете! Всё, хватит!

Выход найден

Конечно, рекламисты давно знают о таком отношении к традиционным видам рекламы, поэтому пошли в обход, выработав ряд эффективных инструментов, позволяющих успешно продвигать коммерческие продукты, не раздражая публику. По запросу «БТЛ Украина» узнаём, что на данный момент самыми распространёнными способами являются:

Дегустация нового продукта. Основная масса покупателей настороженно относится к новой продукции. Зачем рисковать деньгами, покупая неизвестный товар? Вкус может не понравиться, и деньги будут потрачены зря, так не лучше ли купить упаковку проверенного продукта. Дегустация легко снимает эту проблему, позволяя всем попробовать пищевой продукт совершенно бесплатно;

Сэмплинг – разновидность дегустации. Бесплатные упаковки нового продукта распространяются в магазине или на улице с помощью празднично наряженных промоутеров;

Награда за покупку. Покупатель, выбравший товар, получает право на бесплатное приложение в виде этого же или другого товара;

Обмен полупустой упаковки продукции конкурентов на целую пачку своего товара;

Лотерея, конкурс с призами;

Праздничное шоу;

Лифлетинг – распространение рекламной полиграфии из рук в руки;

Скидочная акция;

Выступление ростовых кукол;

Промо-акция.

Чем БТЛ отличается от традиционной рекламы

Распространению БТЛ способствуют такие специфические особенности: