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Популярность БТЛ-мероприятий в Украине
Как мы реагируем на рекламу? Сталкиваясь каждый день с десятками и сотнями рекламных сообщений, многие давно выработали иммунитет, позволяющий оградить себя от нескончаемого потока назойливой информации. Смотрим фильм – и тут на самом интересном месте трансляция прерывается длительной рекламной паузой. Пока идёт показ роликов про стиральный порошок и Мезим, лучше пощёлкать пультом в поисках чего-то более интересного. Заглядываешь в почтовый ящик в ожидании коммунальных платёжек – а там ворох листовок и бесплатных газет. На ящик их! Вместо пейзажа – ряды билбордов. Реклама всюду, даже на подъезжающем автобусе, даже внутри самого автобуса, даже на закомпостированном билете! Всё, хватит!
Выход найден
Конечно, рекламисты давно знают о таком отношении к традиционным видам рекламы, поэтому пошли в обход, выработав ряд эффективных инструментов, позволяющих успешно продвигать коммерческие продукты, не раздражая публику. По запросу «БТЛ Украина» узнаём, что на данный момент самыми распространёнными способами являются:
- Дегустация нового продукта. Основная масса покупателей настороженно относится к новой продукции. Зачем рисковать деньгами, покупая неизвестный товар? Вкус может не понравиться, и деньги будут потрачены зря, так не лучше ли купить упаковку проверенного продукта. Дегустация легко снимает эту проблему, позволяя всем попробовать пищевой продукт совершенно бесплатно;
- Сэмплинг – разновидность дегустации. Бесплатные упаковки нового продукта распространяются в магазине или на улице с помощью празднично наряженных промоутеров;
- Награда за покупку. Покупатель, выбравший товар, получает право на бесплатное приложение в виде этого же или другого товара;
- Обмен полупустой упаковки продукции конкурентов на целую пачку своего товара;
- Лотерея, конкурс с призами;
- Праздничное шоу;
- Лифлетинг – распространение рекламной полиграфии из рук в руки;
- Скидочная акция;
- Выступление ростовых кукол;
- Промо-акция.
Чем БТЛ отличается от традиционной рекламы
Распространению БТЛ способствуют такие специфические особенности:
- Современный потребитель отличается повышенной требовательностью к качеству услуг и товаров, вследствие чего стремится вникать во все технические и технологические тонкости. В ходе БТЛ-метроприятия компания, продвигающая свой продукт, может предоставить аудитории возможность этот продукт попробовать, понюхать, подержать в руках, осмотреть со всех сторон, почитать сопроводительную документацию.
- БТЛ стремится взаимодействовать с целевой аудиторией – покупателями магазина, молодёжной средой, жителями определённого района. Результатом является максимальная отдача.
- БТЛ позволяет маневрировать в широких пределах. Если один метод не приносит результата, можно быстро прекратить двигаться в этом направлении, начав развивать другое.
- Стоимость БТЛ-акций минимальна, если сравнивать с рекламой в СМИ и на наружных носителях.