Поради тим, хто вирушає у відпустку закордон на автомобілі

Туристи найчастіше отримують штраф за те, що помилково заїхали на територію, по якій можна пересуватися тільки в певний час.

У Великобританії лівосторонній рух збільшує ризик аварії, особливо при виїзді з парковки, а в Росії треба бути готовим до того, що обгін можуть зробити з узбіччя.

Хоча дорожні правила і знаки в більшості країн в основному збігаються, водіння в незнайомій країні вимагає від водія напруги, особливо на початку подорожі.

Поїздка на автомобілі в незнайомій країні спочатку викликає таке ж напруга, як і при навчанні водінню, навіть якщо немає великих відмінностей.

На території своєї країни у водія виробляється звичка: він, наприклад, дивиться туди, де очікує побачити важливу інформацію, реагує певним чином при зміні смуги руху і поворотах і поступається місцем іншим автомобілістам. Однак в іншій країні ці звички навряд чи допоможуть.

Досвідчений водій все ж швидко освоїться, якщо буде стежити за тим, як поводяться на дорозі інші водії.

У незнайомому оточенні треба бути набагато уважніше, ніж в звичному. «Найважливіше полягає в тому, що весь час треба бути дуже уважним і не створювати небезпечних ситуацій».

У культурі водіння на півночі і півдні є очевидна різниця, і вона, особливо проявляється в тому, як дотримуються правил і поступаються дорогою іншим водіям.

У північних країнах слухняно дотримуються правил. У південних країнах, таких як Італія, Іспанія і Франція, рух більш напружений, а простір використовують ефективніше. Це виражається в більш високому темпі водіння.

У Німеччині дисципліна ще суворіша, ніж в Фінляндії. На автомагістралі треба негайно повернутися на свою смугу зі смуги випередження, якщо ззаду з великою швидкістю їде інша машина.

Місцеві особливості дорожнього руху іноді можуть призвести до штрафів.

Прибалтика

Стан доріг Естонії, Латвії та Литви за останні роки значно покращився, хоча деякі магістралі Латвії все ще усіяні ямами.

За винятком Литви, автомагістралей мало. Навколо великих міст прокладені об'їзні дороги, але багато доріг все ж проходять через села і невеликі міста. Це уповільнює рух. Тому середня швидкість руху в тривалих поїздках зазвичай становить всього 70 кілометрів на годину.

Місцеві водії дуже часто поспішають. Обгони є звичайним явищем, і часто на дорогах з двома смугами машини шикуються в чотири ряди.

Камери спостереження за швидкістю встановлюються повсюдно, зазвичай про них попереджають заздалегідь.

Рух у великих містах в основному рівномірний, але після світлофора він сповільнюється.

Допустимий рівень вмісту алкоголю в крові:

В Естонії - 0,2 проміле. Поліція робить зауваження, якщо він перевищує 0.

У Латвії - 0,5 проміле, а для тих, хто водить машину менше двох років - 0,2.

У Литві - 0,4, а для тих, хто водить машину менше двох років - 0.

Німеччина

Найдивовижніше в Німеччині - автомагістраль, чи автобан. Раніше по ним можна було їхати з такою швидкістю, яку машина була в змозі розвинути. Але зараз на багатьох автобанах існує обмеження в 120 і 130 кілометрів на годину.

Автомагістралі зазвичай мають три або чотири смуги в одному напрямку. Для початку слід вибрати крайню праву смугу. Після випередження необхідно відразу ж повернутися на свою смугу.

По автобанах також можна пересуватися і з невеликою швидкістю, наприклад, на автобудинках. Влітку треба бути готовим до багатогодинних пробок. Шиповані шини в Німеччині заборонені.

Допустимий рівень вмісту алкоголю в крові: 0,5 проміле. Для водіїв зі стажем менше двох років і які не досягли 21-річного віку - 0.

Росія

Машини з російськими номерами мчать з шаленою швидкістю і роблять такі небезпечні обгони, що важко уникнути спокуси розвернутися і поїхати назад.

В інших місцях рух організовано по фінським мірками нормально. Стан автомагістралей в основному добрий або задовільний, але їх вузькість збільшує кількість обгонів і може змусити похвилюватися.

Часто рух у великих містах паралізують пробки, але, наприклад, в Москві і Петербурзі водії в основному ввічливі, і тому рух досить спокійний. Наприклад, в Москві сигналів світлофорів дотримуються по-військовому чітко.

Шосе часто проходять через села і маленькі міста, що уповільнює рух.

Транспортна поліція дуже корумпована, але не завжди. Зазвичай поліція залишає в спокої машини з західними номерами, що дотримують правила, так як потрібно занадто багато часу, щоб виманити хабар у іноземця. Основні види провопорущень за які можна втратити право на керування дивіться тут, щоб упередити себе від зайвих проблем на Російських дорогах.

Їзда по темних шосейних дорогах дійсно небезпечна, тому що по них рухається безліч фур.

Допустимий рівень вмісту алкоголю в крові: 0,35 проміле.

Італія

Швидкість руху на італійських шосе висока, дистанція між автомобілями маленька, і часто рішення, які приймають водії, непередбачувані. Поворотниками користуються рідко.

У містах рідко дотримуються правил дорожнього руху. Їзда вимагає звички, особливо від початківців.

Дорожнє законодавство Італії дуже суворе, і штрафи можуть бути великими.

Стан великих доріг в Італії знаходиться на високому рівні, більшість місцевих доріг теж в хорошому стані.

Допустимий рівень вмісту алкоголю в крові: 0,5. Для водіїв зі стажем менше трьох років - 0.

Великобританія

Рух лівосторонній, що вимагає звички. Згідно з дослідженнями, проведеними в інших країнах, туристи, які звикли до правостороннього руху, потрапляють в аварії в 2-3 рази частіше, ніж туристи, які приїхали з країн з лівостороннім рухом.

Особливо обережним треба бути на перехрестях. У Великобританії немає правила про пропуск «перешкоди справа».

Рух на шосейних дорогах спокійний, але в містах часто утворюються затори. Знайти місце для паркування в місті може нелегко.

Дороги по всій країні прекрасні і знаходяться в хорошому стані круглий рік.

Користуватися мобільним телефоном під час їзди заборонено.

Допустимий рівень вмісту алкоголю в крові: в Англії, Уельсі і Північній Ірландії - 0,8 проміле. У Шотландії - 0,5.

США

У Сполучених Штатах шляхи рівні, але деякі дороги можуть бути в несподівано поганому стані. Країна пристосована до пересування на автомобілях. Тому на машині можна доїхати куди завгодно, а без машини пересування ускладнене.

Правила дорожнього руху в різних штатах можуть бути різними. На перехрестях можна повертати направо навіть на червоне світло.

Пересування на автомобілі по Манхеттену болісно складне, тому що, пішоходи переходячи через вулиці не звертають уваги на світлофори.

Якщо поліція просить Вас з будь-якої причини зупинитися, Ви повинні пам'ятати, що поліцейські виходять з того, що в машині може бути зброя. Тому всі, хто в машині повинні тримати руки в полі зору.

У більшості штатів в автомобілі не можна перевозити відкриті пляшки з алкоголем. Молоді люди молодше 21 року не можуть везти в машині навіть закриту пляшку алкоголю, якщо їдуть без батьків.

Допустимий рівень вмісту алкоголю в крові: 0,8 проміле. Для молодих людей віком до 21 року - 0 проміле.