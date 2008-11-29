МВФ виділить транш Україні після пенсійної та земельної реформ

Україна в меморандумі зобов'язалася до кінця травня прийняти законопроекти щодо пенсійної та земельної реформ. Однак виконати цю умову влада не встигла. В кінці червня глава МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з президентом Петром Порошенко заявила, що необхідно прискорити темпи реформ. А через тиждень видання Bloomberg повідомило, що влітку Україна транш не отримає, його як мінімум можуть перенести на осінь.

Проект пенсійної реформи вже знаходиться в парламенті. У документі уряд врахував рекомендації МВФ: посилили умови отримання мінімальної пенсії, скоротили список тих, хто може достроково виходити на заслужений відпочинок, збільшили кількість тих, хто буде платити внески до Пенсійного фонду.

В рамках земельної реформи Україна взяла на себе зобов'язання розробити законопроект, який дозволить продавати землі сільськогосподарського призначення і зняти мораторій на продаж землі в кінці цього року. "Ми також запустимо кампанію з інформування громадськості, щоб роз'яснити переваги цієї реформи", - йдеться в меморандумі.

Директор аналітичного департаменту Cocncorde Capital Олександр Паращій відзначає: для отримання наступного траншу вимога про проведення земельної реформи прибрали.

Крім цього, згідно з меморандумом України повинна цього літа переглянути систему оплати праці в державному секторі в бік скорочення. Не обійдеться і без звільнень. "Ми почнемо середньострокову програму скорочення зайнятості в державному секторі. Плануємо скоротити кількість працюючих у бюджетній сфері (за винятком військових) принаймні на 4% до кінця 2017 року, і ще на 10% до кінця 2019 року", - говориться в документі.

У комунальній сфері для виконання меморандуму необхідно поступово монетизувати (виплачувати грошима) субсидії та ввести так звану "абонплату" на газ і опалення. До слова, абонплата на газ призведе до того, що чинний тариф розділять на дві складові, одну з яких доведеться платити цілий рік.