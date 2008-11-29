Вірус Petya.A завдав Мінінфраструктури мільйонні збитки

Міністерство інфраструктури України понесло мільйонні збитки через вихід з ладу сотень робочих місць і двох з шести серверів, викликаного кібератакою, яка відбулася 27 червня, заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян, повідомляє Укрінформ.

Зараз опитані українські чиновники ще не можуть оцінити обсяг загального збитку в результаті кібератаки, яка почалася напередодні Дня Конституції України.

Як повідомлялося, 27 червня почалася масштабна хакерська атака, яка поширила вірус Petya.A, блокуючий роботу комп'ютерних систем. Від неї значної шкоди зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа і ряд інших великих підприємств.