Пенсійну реформу трохи відклали

Остаточне ухвалення пакету законопроектів, що передбачають підвищення страхового стажу з 15 до 35 років, відкладено на осінь. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю інформагентству Reuters.

За словами О.Данилюка, саме складність так званої "пенсійної реформи" є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів.

"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав він.