|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Пенсійну реформу трохи відклали
Остаточне ухвалення пакету законопроектів, що передбачають підвищення страхового стажу з 15 до 35 років, відкладено на осінь. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк в інтерв'ю інформагентству Reuters.
За словами О.Данилюка, саме складність так званої "пенсійної реформи" є основною причиною, чому вона не буде прийнята в найближчу пару тижнів.
"Коли пенсійна реформа буде прийнята - ми отримаємо наступний транш МВФ", - сказав він.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com