Нацбанк оцінив збиток України від кризи

Загальні втрати української економіки від кризи минулих років становлять 38% ВВП. Відповідні дані були озвучені на засіданні ради Національного банку України.

Це стало наслідком системної банківської кризи 2014-2016 рр., яка призвела до чималих фінансових втрат держави, бізнесу, населення, про що свідчать офіційні оцінки Національного банку, говориться в повідомленні НБУ.

За його розрахунками, прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектора вже досягли 14% ВВП, що перевищує відповідні витрати, понесені під час фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр.