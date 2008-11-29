Оригінальні препарати і дженеріки: що потрібно знати?

Ринок товарів, орієнтованих на лікування потенції, досить великий. З'являються нові способи лікування хвороб і нові лікарські препарати, на розвиток яких витрачаються великі фінанси. Найбільш популярними і якісними препаратами є Віагра, Левітра і Сіаліс. Але дуже часто в аптеках можна купити дженеріки препаратів - Віагра Софт, Сіаліс Софт і Левітра Софт.

Нові товари фармацевтики не всі люди можуть купити через високу ціну, тому на допомогу пацієнтам приходять дженеріки. На жаль не всі віддають їм належну увагу і не дуже довіряють.

Що таке дженеріки?

Дженерики, визначення яких звучить наступним чином - непатентований лікарський засіб, що представляє собою відтворення оригінального препарату, на активно-діючу речовину якого закінчився термін патентного захисту, нічим не відрізняються від оригіналу. Для продажу необхідно підтвердити, що ефективність дженеріків дорівнює ефективності вихідного препарату.

Відмінність дженеріків від оригінальних препаратів

Відрізняються вони від оригіналів назвою, кольором і формою таблеток, і, природно, ціною. Щодо ціни все зрозуміло, а ось назва, форма і колір є інтелектуальною власністю розробників оригіналу. Тому виробники дженеріків змінюють назву і зовнішній вигляд свого продукту.

Чому дженеріки такі дешеві?

Перш за все потрібно провести лабораторні дослідження, виявити формулу ліків. Потім фірма патентує ліки і вони можуть бути допущені на ринок. Для цього ще потрібно, щоб препарат відповідав медичним стандартам різних країн, адже кожна держава має свої вимоги до стандартів.

Для цього теж потрібні капіталовкладення, які фармакологічні фірми використовують для багатьох додаткових досліджень. Гроші на новий засіб вкладені, всіх стандарти воно дотримується, отже, гроші повинні повернутися, тобто ліки повинні окупитися. Ось тому нові препарати дорогі.

Патентний захист діє не постійно - проходить час і він закінчується. І після цього на ринку з'являються дженеріки, і будь-яка компанія може їх випускати. Всі дані про препарат вже відомі, дослідження і рекламні акції проводити не потрібно. Новому препарату необхідно дати назву, яка співзвучна з назвою оригіналу. Всі ці обставини призводять до того, що ціна дженеріків приблизно в 3-4 рази менше ціни оригіналу.

А може дженеріки це підробка?

Дуже часто покупці ототожнюють дженеріки з підробками і копіями. Тут необхідно сказати, що між ними є серйозні відмінності. Дженерики - це лікарські препарати, з подібною з оригіналом основною речовиною. Копія проводиться з порушенням патентного захисту, або в той час, коли ще захист має силу.

Підробка зовсім не відноситься до ліків, так як її активна речовина не є лікарським засобом, а виробляється з соди, крейди та подібних речовин.

Виробництво дженеріків

Світовий центр виробництва дженеріків розгорнуто в Індії. Тут знаходиться більшість фармакологічних компаній, що спеціалізуються на цьому виробництві. Дженерики можуть придбати пацієнти з багатьох країн з різним рівнем життя. Американський ринок продажів дженеріків складає 15%, британський - 55%, німецький - 35%, канадський - 60%, російський - 95%.

Так що дженеріки та оригінальні препарати є однаково ефективний засіб для вирішення проблем «чоловічого плану» Багато хто не розрізняє між собою аналог та оригінал, а тут можна все детально дізнатися.