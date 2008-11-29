Вчені не знайшли межі життя людини

Канадські вчені заявили, що середня максимальна тривалість життя людини більше, ніж вважалося раніше. Дослідження опубліковане в журналі Nature.

Фахівці проаналізували дані про тривалість життя людей з США, Великобританії, Франції і Японії, починаючи з 1968 року. Автори спростували результати американських вчених, згідно з якими середня максимальна тривалість життя людини становить 115 років.

«Ми просто не знаємо, який може бути вікова межа. Фактично, розширюючи лінії тренда, ми можемо показати, що максимальні середні терміни життя можуть продовжувати збільшуватися в доступному для огляду майбутньому», - зазначив співавтор роботи Зігфрід Хекімі.

Найстаршим чоловіком на Землі, чиї дати народження і смерті офіційно підтверджені, була француженка Жанна Кальман, яка померла в серпні 1997 року. Вона прожила 122 роки, 5 місяців і 14 днів.