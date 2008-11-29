Перспективы лечения алкоголизма

Принудительное лечение алкоголизма повсеместно осуществлялось при советской власти через сеть ЛТП, которая находились под эгидой МВД. Условия и стиль обращения с больными были схожи с принципами содержания заключенных. Единственная разница – нахождение в лечебно-трудовом профилактории не было принято считать тюремным заключением.

Преимущества лечения в ЛТП

По решению суда больные помещались в ЛТП. В суд обычно заявляли близкие родственники, участковые, деятели организаций, комиссий и врачи. Чаще всего больные лечились в этих заведениях от года до трех, после чего возвращались домой. Если пациент снова был замечен в алкоголизме, он возвращался в профилакторий. Результаты такой терапии были весьма незначительными. Хотя были и преимущества:

В ЛТП часто попадали безработные, но работоспособные люди. Они и приносили деньги государству своим трудом в профилактории.

За труд там платили зарплату, которую получали после выхода из заключения. Правда, на радостях бывший пациент тут же пропивал заработанное.

Семья пару-тройку лет отдыхала от пьяницы, а пациент приводил в порядок организм.

Современная терапия

В сегодняшних наркологических клиниках принято считать, что больной сам должен захотеть вылечиться от алкоголизма. При этом он сам может выбрать условия терапии: полновременное лечение или стационар. Тайком подсыпать противоалкогольные препараты небезопасно. Больной может обрести тяжелые последствия для организма или даже погибнуть.

По закону сегодня нельзя принудительно лечить алкоголизм. Кроме того, просто пьющего человека запрещено сажать в тюрьму, если он не нарушает уголовное законодательство.

Современное законодательство беспомощно по отношению к пьяницам. Фактически родственники ждут, пока дебошир не совершит серьезное правонарушение. Так его можно было бы вылечить за решеткой. Либо пьющий человек регрессирует до той степени, что его поместят в место для психических больных. В противном случае его ожидает смерть.

Есть ряд предложений по принудительному лечению алкоголизма. Безусловно, оно должно отличаться от советских профилакториев. Пациентам требуется социальная и психологическая помощь, плюс возможность найти работу после выхода из клиники. Однако пока эти предложения не вступили в силу, больные алкоголизмом будут лечиться только добровольно. Точно так же, как и терапия наркозависимых. Если вам нужно узнать больше о лечении наркомании в Харькове, загляните на этот сайт.