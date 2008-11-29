Модні весільні сукні на будь-який смак

Модний сезон 2017-2018 проходить під девізом елегантності та вишуканості, тому на піку популярності прості лінії крою, витонченість стилю і пастельні відтінки, що вигідно підкреслюють ідеальні форми.

Весілля. Скільки в цьому слові романтизму, зворушливості і невідомості, тому що народжується нова сім'я, і яка вона буде, залежить від молодих людей. Якщо вони зможуть у шлюбі зберегти ту любов, взаємоповагу і взаєморозуміння, яке було у них під час романтичних зустрічей, то сім'я вийде щаслива. Звичайно, всі сподіваються на краще, тому на честь одруження влаштовують грандіозне торжество, для якого підбирають ідеальні наряди, а значить модні весільні сукні.

Які сукні вважаються модними на сьогоднішній день?

Модний сезон 2017-2018 проходить під девізом елегантності та вишуканості, тому на піку популярності прості лінії крою, витонченість стилю і пастельні відтінки, що вигідно підкреслюють ідеальні форми. У цьому сезоні дизайнери пропонують звернути увагу на жіночність і підкреслено високий смак і стиль. Саме тому оборки, рюші і волани відійшли на другий план, поступившись місцем мінімалізму. До речі, простота і легкість проходять червоною ниткою не тільки в нарядах нареченої, але і в організації свята.

Наслідуючи примхи моди, дизайнери в цьому сезоні пропонують наступне:

ексклюзивні мережива, найтонший гіпюр, що дозволяють створювати лаконічний крій, елегантний силует, що підкреслює природну красу;

довгий шлейф потроху поступається своїми позиціями, так званому кейпу, який являє собою накидку, що нагадує мантію;

асиметричність, яку дизайнери використовують, як при створенні спідниці, так і ліфа, рукавів;

мереживні елементи в наряді: рукавчики, фальш-декольте, задрапірована спина, ажурні вставки;

сукні кроп-топ, так полюбилися сучасним панночкам за рахунок того, що вони не тільки красиві і оригінальні, але і зручні. Такі наряди є ідеальним варіантом для літнього весілля. Незрівнянний ажурний топ і різні варіанти спідниць дозволять кожній дівчині створити приголомшливий весільний образ, якщо мова йде про свято влітку;

прозорі спідниці виглядають не менш чудово, ніж сукні з кроп-топ, і при цьому дозволяють підкреслити красу ідеальних ніжок.

Вибираючи модну весільну сукню, наречена повинна керуватися не тільки модними тенденціями, а й відповідними до кожної конкретної фігури, кольоротипу і стилю весілля. Тільки в цьому випадку плаття буде виглядати доречно, красиво і оригінально. У цьому питанні нетямущим панночкам зможуть допомогти досвідчені консультанти салонів весільної моди.