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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Модні весільні сукні на будь-який смак
Модний сезон 2017-2018 проходить під девізом елегантності та вишуканості, тому на піку популярності прості лінії крою, витонченість стилю і пастельні відтінки, що вигідно підкреслюють ідеальні форми.
Весілля. Скільки в цьому слові романтизму, зворушливості і невідомості, тому що народжується нова сім'я, і яка вона буде, залежить від молодих людей. Якщо вони зможуть у шлюбі зберегти ту любов, взаємоповагу і взаєморозуміння, яке було у них під час романтичних зустрічей, то сім'я вийде щаслива. Звичайно, всі сподіваються на краще, тому на честь одруження влаштовують грандіозне торжество, для якого підбирають ідеальні наряди, а значить модні весільні сукні.
Які сукні вважаються модними на сьогоднішній день?
Модний сезон 2017-2018 проходить під девізом елегантності та вишуканості, тому на піку популярності прості лінії крою, витонченість стилю і пастельні відтінки, що вигідно підкреслюють ідеальні форми. У цьому сезоні дизайнери пропонують звернути увагу на жіночність і підкреслено високий смак і стиль. Саме тому оборки, рюші і волани відійшли на другий план, поступившись місцем мінімалізму. До речі, простота і легкість проходять червоною ниткою не тільки в нарядах нареченої, але і в організації свята.
Наслідуючи примхи моди, дизайнери в цьому сезоні пропонують наступне:
Вибираючи модну весільну сукню, наречена повинна керуватися не тільки модними тенденціями, а й відповідними до кожної конкретної фігури, кольоротипу і стилю весілля. Тільки в цьому випадку плаття буде виглядати доречно, красиво і оригінально. У цьому питанні нетямущим панночкам зможуть допомогти досвідчені консультанти салонів весільної моди.
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