Неврологические заболевания: симптоматика, диагностика и лечение

Неврологией называют целую группу медицинских и биологических дисциплин, занимающихся исследованием нервной системы человека в нормальном и патологическом вариантах. Наука исследует вопросы появления болезней как центральной, так и периферической нервной системы, изучает причины их появления и развития, отдельные симптомы и вероятные методы диагностики, профилактики и лечения. Специалист, имеющий высшее образование по дисциплине «Неврология» и прошедший медицинскую практику, называется врач-невролог.

История науки, краткие факты

О науке было известно еще в Древней Египте, около 3-х тысяч лет назад. Так что история неврологии уходит корнями в глубину веков. В древнеегипетских, древнеиндийских и древнегреческих источниках найдены способы лечения заболеваний ЦНС. Гораздо позже, уже в 19 веке, врачи смогли провести важные научные исследования, которые помогли основать целый комплекс методик по изучению и лечению недугов ЦНС. Многие неврологические недуги, считавшиеся ранее безнадежными, сегодня успешно лечатся специалистами. Неврологические болезни связаны со следующими факторами:

Наследственность. Один из самых распространенных факторов. Поэтому будущим родителям следует непременно учитывать факт генетической предрасположенности ребенка к заболеваниям ЦНС, если в семье уже есть носитель данного вида болезни.

Осложнения после заболеваний инфекционного характера.

Образ жизни. На сегодняшний день, считается самым распространенным. К появлению неврологических заболеваний приводят: переутомления, нарушение сна, наличие вредных привычек, стрессовые ситуации, неправильное питание.

Наиболее распространенными заболеваниями считаются болезни спины (радикулит, искривление позвоночника, грыжи), болезни суставов (артрит и артроз), ДЦА, эпилепсия, болезни мозговых сосудов (атеросклероз, дистония).

Симптоматика и диагностика

Симптомы заболеваний неврологического характера очень схожи по проявлениям. Обычными их показателями выступают:

Нарушение речь, спутанные слова и буквы.

Боли в спине, шее, животе, груди. Нередко человек страдает от мигреней и ощущает онемение рук и ног.

Депрессивное состояние. Сопровождается ощущением страха и тревоги, нарушением сна и аппетита.

Нарушение дыхания. Появляется прерывистое дыхание, одышка, становится сложнее глотать. Появляется шум в ушах.

Недержание мочи, дрожание конечностей, судороги.

Появление данных симптомов говорит о том, что человеку необходимо посетить невролога. Однако, некоторые симптомы могут сопровождать болезни других органов, поэтому следует получить консультацию нескольких врачей.

Врачи проводят диагностику, исходя из симптомов, описанных пациентом. Они проверяют условные рефлексы, назначают лабораторные и исследовательские анализы (анализы крови и мочи, КТ, МРТ и другие).

Лечение и профилактика

Лучшими профилактическими мерами заболеваний неврологического характера считаются: уменьшение количества стрессовых ситуаций, правильное питание, чередование сна и работы. При каких-либо сбоях в налаженной работе ЦНС, появляется целый ряд различных осложнений и сопутствующих заболеваний. Самые распространенные методы лечения: