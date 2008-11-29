Гірки для водних розваг

Справжньою родзинкою пластикова гірка стане і для будь-якого басейну. У захваті від такої розваги і солідні дорослі, і діти. Позитивний заряд, адреналін загартовування організму отримують все. До речі, катання з гірки відмінно розвиває дітей, а у дорослих тренує координацію руху і сприяє фізичному розвитку людини. І в той же час такі атракціони можуть стати успішним бізнесом.

У будь-якому басейні пластиковим гірок будуть раді всі і дорослі і діти.

Основу будь-якого сучасного аквапарку становить комплекс різноманітних водних гірок (слайдів). Це центральне місце розваг відвідувачів будь-якого віку і темпераменту. При правильно складеному і спроектованому комплексі водних гірок, кожен відвідувач знайде те, що йому більше до душі - від дух захоплюючих екстремальних варіантів, до абсолютно простих і спокійних.

При проектуванні аквапарку дуже важливо, вже в стадії проекту намагатися використовувати новітні версії водних гірок. За термін проектування об'єкта, його будівництва, виробництво атракціонів не стоїть на місці і дуже важливо, щоб до моменту відкриття аквапарку водні гірки не стали вже «морально застарілими».

Матеріал з якого виготовляються водні гірки може бути різний. Найпоширенішим є пластик (fiberglass) - це багатошаровий армований матеріал, що виготовляється на базі спеціальних епоксидних смол з подальшим нанесенням верхнього глянсового покриття (gel coat). Від складу матеріалів, що використовуються, точності форм на базі яких виготовляються сегменти гірок і дотримання технологічного процесу залежить їх якість.

Є й водні гірки з суцільнолитого пластику. Їх виробництво більш складне і дороге, проте матеріал може бути напівпрозорим і будь-якого кольору.

Виготовлені секції водних гірок ukrkompozit.com.ua/water-slide з'єднуються між собою болтами з нержавіючої сталі. Чим якісніше зроблені на виробництві краї секцій водної гірки, тим більше гладкими і непомітними виходять шви і тим приємніше катання на таких гірках. При кустарному виробництві неможливо досягти хороших показників кінцевої продукції.

Для виготовлення водних гірок критих аквапарків іноді використовується і нержавіюча сталь. Переваги - несхильність подряпин, відсутність швів секцій, недолік - висока теплопровідність і непрозорість, тільки натуральний колір, висока вартість.

Останнім часом використовується і секції водних гірок, виготовлені з прозорого матеріалу - акрилу. Вставка навіть кількох таких секцій в тіло водної гірки дає приголомшливий ефект. Однак вартість даного матеріалу досить висока.

Де придбати гірку для басейну

Лідер з виробництва водних гірок в Україні - компанія Ukrkompozit. Це компанія з багаторічним річним стажем, що реалізувала багато об'єктів. Компанія в штаті має кваліфікованих співробітників і постійно працює над створенням нових водних атракціонів.

«Укркомпозит» сама виробляє великий спектр водних гірок за більш привабливими цінами. Для кожного проекту для водних розваг індивідуально підбираються моделі водних гірок, щоб досягти максимальну привабливість об'єкта при оптимальному бюджеті.

Водні комплекси завжди притягують до себе підвищену увагу, а барвисті пластикові гірки не залишать байдужими ні дітей, ні дорослих!