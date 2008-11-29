Сучасне звукове обладнання на ринку України

У сучасному світі можна знайти безліч способів для відтворення звуку, які будуть відповідати саме вашим цілям. Сучасне звукове обладнання дозволяє не тільки відтворювати якісно звук, але також підключати всілякі пристрої до цього обладнання. Так, якщо, вам необхідно використати мікрофон, ви зможете його підключити до звукового обладнання. Це стосується і багатьох інших технічних нововведень, які можна підключати до звукового обладнання. Серед них є і такі як звуковий підсилювач, еквалайзер, пульти і багато іншого.

Від чого залежить якість відтвореного звуку і його поширення на все приміщення? Звичайно ж, неодмінно велика заслуга якісного звуку залежить від такої звукової техніки як динаміки. Будь-яке звукове обладнання містить в комплектації динаміки, які в залежності від ефективності випромінювання звуку надають нам можливість насолоджуватися чистотою звуку і поширювати його по приміщенню.

Під визначенням «професійного звукового обладнання» фахівці в області виробництва високоякісного звуку розуміють різні пристрої, використання яких дозволяє не тільки відтворювати звук, але також посилювати його окремі фрагменти, записувати музику, виконувати її обробку, ретранслювати звучання в одночасно різних місцях.

Головною відмінністю професійних пристроїв для роботи зі звуком від звичайного звукового обладнання прийнято вважати підвищений рівень потужності, що робить можливим їх використання на концертних майданчиках, в конференц-залах, нічних клубах, студіях звукозапису, театрах, актових залах, стадіонах, магазинах, торгово-розважальних комплексах, спорткомплексах і інших об'єктах, де необхідно забезпечити хорошу чутність і якісне звучання.

Залежно від місця застосування, змінюється комплектація звукового обладнання. Наприклад, в комплектацію професійного звукового обладнання, що використовується на танцювальних майданчиках, традиційно входять підсилювачі і пульти, акустичні системи, світлові прилади, контролери, мікрофони, на інших об'єктах - радіосистеми, гучномовці, лінійні масиви, системи обробки звуку і може додатково застосовуватися також інша апаратура .

При цьому всі професійні комплекти звукового обладнання в обов'язковому порядку включають активні і пасивні, двох і триголосні, компактні елементи лінійного масиву і елементи підвищення потужності. Наприклад, в системі звукового оповіщення, гучного зв'язку, мовного оповіщення та озвучування, а також для рекламної трансляції може бути використаний підсилювач потужності DPA-150Q торгової марки Inter-M, трьохполосний активний елемент лінійного масиву JBL VT4882DP і цифровий сигнальний процесор DBX.

Одним з видів професійного звукового обладнання є мікшер. Цей вид звукового обладнання дозволяє обробляти звук. Є кілька видів мікшерів, які користуються популярністю в сфері сучасного звукового обладнання. Отже, це цифрові, студійні і концертні мікшери. Крім того існують комбіновані пристрої, які відносяться до всіх трьох видів мікшерів.

Акустика приміщення багато в чому залежить від якісного і гарного звукового обладнання. Перш ніж купувати звукове обладнання потрібно вирішити, в якому вигляді приміщення, і для яких цілей вам необхідно звукове обладнання. Звукове обладнання будь-якої потужності надасть вам можливість насолоджуватися чистим і приємним на слух звуком.

Таке сучасне звукове обладнання, як кросовер допоможе поєднати кілька різних музичних стилів в одне єдине і неповторне. Більшість нічних клубів і дискотек надають перевагу кросоверу для поєднання двох музичних стилів і тим самим вражати танцюючу і відпочиваючу публіку свого нічного клубу.

Купівля подібних пристроїв не вимагає додаткових знань. Якщо довіритися фахівцям, головним завданням для покупця стане своєчасно визначитися як і де буде використовуватися звукове обладнання.

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