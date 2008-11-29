Що потрібно знати про ігрові автомати

В наш час ігрові автомати є дуже популярними. Вони дають унікальну можливість проводити свій вільний час не тільки з цікавістю, але і отримувати від цього користь.

Такі можливості з'явилися завдяки тому, що всі ігрові слоти на плей 777 автоматс ком юа містять в собі два різних режими. Одним з варіантів буде гра на реальні гроші з можливістю виграти дорогі призи, які дозволяють в рази збільшити вашу ставку. До другого варіанту належить безкоштовна гра, яка, в основному, використовується для інтересу і дозволяє потренувати свої навички гри і знайомить з самим ігровим автоматом.

Одним з найважливіших чинників будь-якого ігрового автомата, є так званий показник дисперсії, який говорить про те, як часто ігровий автомат віддає виграні гроші гравцям і не шахраює він. Якщо на ігровому автоматі виграш від поставленої ставки становить понад 10000, то такий автомат буде з високою дисперсією. У разі, якщо виграш від ставки менше 5000, то дисперсія низька.

Як вигравати в ігрові автомати онлайн

Багато гравців в ігрові автомати онлайн задаються питанням - чи існує спосіб грати і вигравати. Чи є хоч одна стратегія, яка гарантує отримання великих призів? Вивчаючи різні джерела в мережі Інтернет, можна знайти безліч порад, міфів і припущень. Однак жодне джерело не пропонує чудової формули, за якою користувач зірве великий куш.

Як працюють ігрові автомати

Щоб зрозуміти, які поради, знайдені в різних джерелах правдиві, а які не мають відношення до реальності, треба розібратися як працюють ігрові автомати. В основі будь-якого слота лежить генератор випадкових чисел (ГВЧ). Це складна математична програма, яка вибирає абсолютно випадкові зображення для кожного спина.

Кожен барабан ігрового автомата містить певну кількість символів. Кожній з картинок присвоєно число. У момент запуску обертання ГСЧ вибирає випадкові числа для кожного барабана, і слот виводить на екран зображення. Генератор не містить ніяких додаткових алгоритмів і циклічність. Саме тому неможливо прорахувати, скільки обертань потрібно зробити до випадання наступної комбінації.

Єдиний параметр слота, який впливає на випадання призових поєднань - теоретичний відсоток повернення. Це характеристика, яка повідомляє, який відсоток від зроблених ставок буде повернений в якості нагород в довгостроковій перспективі. Проте, це не означає, що в ході однієї ігрової сесії гравець відшкодовує власні ставки.

Як організувати ігрову сесію максимально комфортно

Перш за все потрібно розібратися, що входить в поняття «комфортної гри». Комфортна ігрова сесія - це час, проведений за автоматом, в ході якого користувач отримує задоволення від процесу і не несе істотних збитків. Ніщо не засмучує так, як повна поразка, тобто програш всієї суми, внесеної в гру.

В даному випадку комфорт прирівнюється до поняття безпеки гри. Досвідчені користувачі дотримуються таких рекомендацій:

Визначення суми для ігрового внеску заздалегідь. Важливо вирішити, скільки ви готові вкласти в слот для гри і не збільшувати цю суму в ході сесії.

Визначення ліміту програшу. Встановіть нижню межу суми на балансі, після якої ви завершите гру.

Вивчення характеристик і бонусних можливостей слота. Вивчіть таблицю виплат, правила гри, призові опції автомата, перш ніж приступити до гри.

Визначення ліміту виграшу. Ознайомившись з характеристиками слота, встановіть суму, якої ви хочете досягти в ході ігрової сесії. Важливо, щоб ця сума була реальною для досягнення.

Своєчасне припинення гри. Як тільки сума на вашому ігровому рахунку досягла ліміту програшу або виграшу - завершите ігрову сесію.

Ще одна рекомендація, яку дає більшість досвідчених гравців онлайн: перш ніж почати гру за реальними ставками, пограйте в безкоштовну версію автомата. Це допоможе як розібратися з особливостями обраного автомата, так і навчитися зупинятися вчасно. Пам'ятайте, що здоровий, відповідальний підхід до гри допоможе витягти максимум задоволення з розваги і зробить ігрову сесію безпечною для вашого бюджету.