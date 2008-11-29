Как исправить продавленный диван

Каждая эпоха имеет узнаваемые признаки – стиль одежды, архитектурные элементы, мебель. Одной из характерных особенностей стиля нового тысячелетия стал диван – мягкая позиция перед телевизором и удобное спальное место, получаемое путём несложных манипуляций.

Для миллионов семей диван – нечто большее, нежели просто предмет мебели. На нём прошли тысячи длинных семейных вечеров, просмотрены сотни захватывающих кинолент и развлекательных передач. Диван – тихий помощник, принимающий на себя львиную долю нагрузки. К сожалению, это очень быстро приводит к утрате внешней привлекательности и физическим изменениям, затрудняющим дальнейшее использование удобной вещи. Даже самый качественный диван через несколько лет активной эксплуатации будет продавлен. На подушке образуется одна или несколько глубоких вмятин, поролон прокладки крошится, и сидящий или спящий начинает чувствовать под собой металл пружин.

Нужно отметить, что и на новом диване спать не очень-то удобно, поскольку центральная глубокая борозда не даёт равномерно распределять нагрузку по поверхности. Что уж говорить о диване, имеющем глубокую вмятину: спать на нём – настоящее мучение.

Вторая жизнь старого дивана

Менять дорогостоящую мебель раз в несколько лет – роскошь, которую не могут себе позволить даже зажиточные семьи. Во времена кризиса все стремятся сэкономить на всём. Чтобы не пришлось выкидывать старый привычный диван, либо сдавать его на дорогостоящую перетяжку, можно легко вернуть ему высокие потребительские качества. Выход – купить тонкий матрас на диван, который примет всю нагрузку на себя, максимально сгладит неровности, и обеспечит нормальный сон.

Отличия тонкого матраса

Тонкий матрас на диван – специфическое изделие, толщина которого не превышает 10 сантиметров. В отличие от ортопедических изделий, толщина которых доходит порой до полуметра, топпер работает в паре с мягкими подушками диванов и раскладных кроватей, поэтому его толщина не столь важна. Матрас для дивана не имеет пружин, но, благодаря использованию современных эластичных материалов, может иметь лечебный эффект. Использование в качестве внутренней «начинки» слоёв с разной жёсткостью позволяет регулировать свойства спального места простым переворачиванием изделия. Топпер может использоваться и в сочетании с толстым ортопедическим матрасом. Часть пользователей, переоценившая важность высокой эластичности для полноценного отдыха, желает придать дорогому спальному ложу большую твёрдость. И здесь на помощь придёт недорогой топпер. Это лучше, чем отказываться от хорошей элитной вещи и искать новый ортопедический матрас, имеющий другие параметры.

Сравнение моделей

На сайте интернет-магазина принадлежностей для сна Come-for https://come-for.com.ua/ в данный момент представлено 7 моделей топперов. Интервал цен – 694-1841 грн. Чем отличаются эти изделия, и зачем покупать более дорогое исполнение: