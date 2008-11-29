Кабмін спростив розпродаж держмайна

Кабінет міністрів України схвалив новий законопроект про приватизацію. Таке рішення прийнято на засіданні КМУ.

"Перед внесенням до парламенту ми розглянемо законопроект на Нацраді реформ. Потрібно також щільно співпрацювати з профільним комітетом парламенту", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Законопроект передбачає значне спрощення розпродажу державних активів. Зокрема, забирається поняття стратегічних підприємств - мають критично важливе значення для національної економіки.

Тобто тепер, у разі прийняття законопроекту Верховною Радою, розпродати можна буде все: магістральні газопроводи, атомні електростанції і т.д.

Згідно із законопроектом буде лише два типи об'єктів приватизації замість нинішніх п’яти - великі і малі. Замість п’яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп.

При цьому оскаржувати приватизацію буде можливо тільки протягом 3 років після її проведення виключно в міжнародних арбітражах. Рішень українських судів нинішня влада побоюється - оскільки вони можуть повернути державі "прихватизовані" об'єкти. Крім того, на об'єкти, що приватизуються буде накладатися мораторій на банкрутство.

У разі відсутності покупця буде можливість зниження ціни на об'єкт на 25% -50%. Також приватизація буде можлива шляхом вивчення цінових пропозицій. Пізніше перший заступник міністра економічного розвитку Максим Нефедов уточнив в коментарі ЗМІ, що відповідно до нового закону в держвласності залишать 15 особливо важливих підприємств, а також 363 об'єкта, що забезпечують виконання державою своїх функцій. На продаж при цьому піде 893 держактиву.