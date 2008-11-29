Велосипедний мультитул: особливості вибору та порівняльні характеристики

Позитивні враження від вело-прогулянки або вело-походу часто захмарюються поломками і дрібними технічними неприємностями: то болт ослабне і розкрутиться, то колесо проб'є. Тому завжди доводиться возити з собою мінімальний набір інструменту, насос і аптечку для усунення проколів коліс.

Для тих хто любить здійснювати прогулянки на далекі дистанції важливим фактором при виборі інструментів, які завжди з собою, є вага і габарити, адже погодьтеся зовсім не хочеться возити на собі навіть зайвий кілограм. Тому виробники велосипедних аксесуарів ведуть пошук, як зменшити вагу і об'єм різноманітних девайсів і вело-гаджетів.

Велосипедний мультитул - це набір інструментів для ремонту і обслуговування велосипеда в вигляді розкладного ножа. Стандартний інструмент для ремонту сучасних багатошвидкісних велосипедів в домашніх і польових умовах. Дозволяє не возити з собою безліч ключів і має компактні розміри. Повинен завжди перебувати поруч для регулювання і настройки компонентів велосипеда.

Передивляючись каталог інструменту https://trix.com.ua/catalog/goods/tools/multitools/, бачимо, що велосипедний мультитул випускають в різних варіантах з різною кількістю інструментів. Найпростіші конструкції мають одні викрутки і шестигранники, а в більш складні додатково вбудовують гайкові ключі різних розмірів, ніж, спиць ключі, вичавлювання і ін.

Які інструменти обов'язкові для мультитула?

Недарма придумали цю маленьку, але потрібну річ: вона повинна замінити цілий набір інструментів і дозволяти виправити більшу частину виникли найпростіших проблем прямо на коліні. Редактори ресурсу відправили запит виробникам мультитулов з перерахуванням необхідних в складі мультитула ключів. А ми назвемо найосновніші, які повинні бути в кожному подібному інструменті:

Складний велосипедний мультитул включає в себе:

хрестові викрутки (1 - 2 шт.);

набори шестигранників (4 - 7 шт.);

плоскі викрутки (1 - 2 шт.);

ніж;

торкс Т25;

ключі для спиць (2 - 4 шт.);

монтажки;

витримка ланцюга;

гайкові ключі;

та інше.

За якістю і надійності мультитулов безліч. Недорогі моделі, крім того, що мають невеликий набір інструменту, при великому зусиллі ламаються або з часом розхитуються.

Велосипедний мультитул має і недоліки. У певних ситуаціях він не такий зручний, ніж вузькоспрямований інструмент. Іноді масивна конструкція мультитула не дозволяє дістатися до потрібних гайок і болтів.

Універсальність мультитула є і його недоліком. У будь-якому випадку спеціальний інструмент більш зручний і міцніше. Наприклад, у половини мультитулов витримка ланцюга практично не працює. Тому, повністю покладатися на мультитул не слід.

Порівняльний тест кишенькових мультитулов

Дуже сильно на вибір мультитула впливають його розмір і вага. Адже від цього залежить, чи можна взяти з собою цей інструмент, залишивши рюкзак будинку. Якщо ж хтось постійно катається з рюкзаком, зрозуміло, розмір і вага ролі не грають.

Topeak Mini Pro 20

Даний мультитул - краще, що може бути на ринку. Компактний, легкий, оснащений усіма необхідними інструментами. Додатково є навіть Т10, що досить рідкісне явище. Відчутним плюсом є наявність монтажки. Витримка ланцюга працює чудово, завдяки досить довгого важеля, незважаючи на загальну компактність мультитула.

Birzman Feexman E-Version 20

Прийнятні ціна і вага, високоякісний матеріал (за це Бірцман хвалять вкрай часто), працювати з ним - суцільне задоволення. Іншими словами, відмінний інструмент, але ось його габарити зіграють злий жарт, якщо буде потрібно докласти велике зусилля.

Contec Pocket Gadget F22

Широкий і короткий, вкрай легкий. Якщо покласти його в шорти, то в разі падіння ймовірність колосальних ушкоджень їм мінімальна. Тільки є пара випираючих гострих частин. Ще одним невеликим недоліком є короткий важіль. 22 інструменти виконують всі основні завдання і навіть трохи більше.

Crankbrothers m19

Самий «класичний» серед всіх мультитулов. Основні завдання він виконає без проблем, та ще є парочка додаткових приємних опцій. Хіба що важкуватий, але в рюкзаку це відчується не так сильно.

Fabric Sixteen

Будучи найлегшим і тонким тесті, він просто ідеальний для того, щоб взяти його з собою в кишеню шортів. Всі необхідні інструменти в ньому є, а при такій вазі і габаритах - це щось вражаюче. Його недолік в тому, що великих навантажень не витримає.

Lezyne Blox 23

Великий набір функцій говорить про те, що цей мультитул призначений для безлічі різних операцій, ось тільки його вага явно натякає на транспортування виключно в рюкзаку. Якщо прибрати три шестикутника, можна було б зробити його набагато компактніше.

Park Tool IB-3

Індивідуальний настільки ж, наскільки ефективний: вкрай специфічний дизайн дає можливість докладати великі зусилля. Іноді, правда, заважають кути, але це скоріше дрібниця. Якість виконання знаходиться на висоті, особливо витримка ланцюга.

Pedros ICM

Цей мультитул з 17 інструментами наочно показує, що більше і не потрібно для щоденних поїздок по колії. 225 грам, з одного боку - чимало, з іншого - можна позаздрити його міцності. З приємностей: закруглені краї і пара монтажек на корпусі. Витримка ланцюга щільно прилягає і не бовтається.

Pro Multitool 22

170 грам і двоскладова конструкція, але при цьому невеликі габарити. За якістю мультитул не поступається більшості дійсно хороших моделей, вичавкою зручно користуватися. З мінусів варто відзначити занадто маленький важіль розташованих на окремій металевій пластині шестигранників, а також не дуже велику міцність при використанні шестикутника на 8.

Procraft Multitool Pro 15

Дуже приємний по відчуттях мультитул, добре лежить в руці. Ось тільки один момент: Crankbrothers пропонує 4 додаткових інструменту в своєму мультитулі, ідентичному цьому. При меншій вазі.

Sigma PT16

Незважаючи на те, що це один з найважчих мультитулов в даному тесті, при вартості менш 20 € він пропонує приголомшливий набір функцій, чудові монтажки і прекрасно лежить в руці. Є тут і Т25.

SKS TOM 18

Витримка ланцюга займає дуже багато місця, а монтажка здається слабкою. Але це все критика. Незважаючи на ці пункти, якість вичавки на висоті і їй приємно користуватися: її функціонал цілком хороший.

Висновок: який, все-таки, краще?

Topeak Mini Pro 20 бере пальму першості за невелику вагу, а тому можливість транспортування в кишені, і необхідну кількість функцій.

Відмінним вибором для перевезення в кишені буде і Fabric Sixteen - плоский і легкий. Тільки не здумайте докладати занадто багато зусиль при роботі з ним!

Всі інші мультитули досить практичні, а Sigma PT16 взагалі незамінна для тих, на чиєму велосипеді до сих пір є болти стандарту торкс.

Де краще купити інструменти для велосипеда?

Спочатку визначитеся, для якої мети він потрібен - професійного ремонту або просто про всяк випадок. По-друге, як часто він знадобиться? Третє - яку суму можете витратити.

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Якщо у вас є друзі, які також захоплюються їздою на байках, то можна купити інструменти для велосипедів в складчину і використовувати їх у міру необхідності. Однак при виборі таких інструментів необхідно приділити особливу увагу їх якості і уникати дешевих китайських виробів з м'якого металу, інакше така покупка не принесе нічого, крім розчарування.