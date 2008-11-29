У Києві підвищили плату за проїзд

Розпорядження мера Києва Віталія Кличка про підвищення тарифів муніципального транспорту опубліковано в офіційному виданні Київської міськдержадміністрації і таким чином вступило в силу.

Розпорядження було прийнято 16 червня і вступить в силу з 15 липня. З цього дня проїзд в автобусах, тролейбусах, трамваях і фунікулері подорожчає з 3 до 4 грн., в метрополітені - з 4 до 5 грн.

У разі поповнення безконтактної карти для проїзду в метрополітені на 50 поїздок вартість однієї поїздки підвищиться з 3,5 до 4,5 грн.

Раніше, в червні, адміністрація В.Кличко підвищила житлово-комунальні тарифи в Києві.