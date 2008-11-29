МЗС України відреагував на погрози Польщі

Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі Яна Пєкло для пояснень у зв'язку з недавньою скандальною заявою глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського. Про це йдеться в повідомленні МЗС України.

Я.Пекло було зазначено, що в Україні з розчаруванням сприйняли висловлювання глави зовнішньополітичного відомства Польщі.

"Українська сторона переконана, що спільними зусиллями, в тому числі з дружньою Польщею, ми повинні будувати спільне європейське майбутнє, а не ставити один одному умови. Для України європейський вибір - це не тільки зовнішня політика, а й щоденна кровопролитна боротьба і копітка наполеглива праця", - заявили в МЗС.

МЗС привернув увагу до необхідності більш стриманого підходу польського політикуму до чутливих історичних питань і згадав про неодноразові заклики не політизувати чутливі сторінки спільного історичного минулого, що може використовуватися третьою стороною на шкоду інтересам України і Польщі.

"Оцінка тих чи інших історичних подій - це завдання істориків, а в контексті українсько-польських відносин цими питаннями займаються Форум істориків і Форум партнерства. У політиці всяке порівняння має свій сенс, і, з огляду на взаємовигідне стратегічне партнерство і довірчі відносини між нашими країнами, що не зовсім тактовним було порівняння з Грецією і Македонією", - відзначили в МЗС.

Нагадаємо, В.Ващіковскій заявив, що Польща накладе вето на потенційний вступ України до Європейського Союзу, якщо офіційний Київ продовжить політику героїзації ОУН-УПА та її лідерів Степана Бандери і Романа Шухевича.