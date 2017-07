iOS-розробка для початківців: на чому створювати додатки № 7 (647) 1-7 липня 2017 року Професія програміста - одна з найпрестижніших і затребуваних. В галузі розробки програмного забезпечення є свої ніші. Одна з тих, що стрімко розвивається - це розробка ПО для мобільних. Як відомо, попереду три постійних суперника. Фішка лягла таким чином, що хтось із цих трьох беззаперечний лідер, хтось завжди наздоганяє. У сегменті мобільних технологій, без сумніву, лідирує Apple зі своїм смартфоном iPhone. На презентації у вересні минулого року компанія продемонструвала вже 7-ю версію мобільного девайса. Разом з нею Apple представила нову версію мобільної операційної системи iOS 10. З цього випливає, що вивчення розробки для iOS - найвигідніше вкладення часу і коштів. «Яблучна» екосистема Звичайно, найкраще для розробки мобільного додатка для iOS підходить рідний Mac. Але можна встановити операційну систему macOS під віртуальну машину у Windows. Тобі не складе великих труднощів знайти спеціально заточену під PC версію macOS, в народі звану Хакінтош. Сміливо став її на виртуалку VMware, VirtualBox - на твій вибір. Відразу попереджу, що на PC-клавіатурі немає частини клавіш, які є на Mac-клаві, і багато їх поєднання натиснути в Хакінтоша неможливо. Це неабияк псує настрій. Щоб програмувати взагалі і для iOS зокрема, треба досить багато знати. Математика і логіка, може, і не знадобляться спочатку, але будуть затребувані потім. Сучасні технології позбавили програміста від необхідності досконально знати архітектуру комп'ютера, однак розуміти базові механізми, такі як системи числення, їх перетворення, швидкість роботи підпрограм або ефективність алгоритмів, необхідно. На більш високому рівні iOS-розробнику треба глибоко знати операційну систему macOS і iOS. Також обов'язково треба освоїти «яблучну» мову програмування. Знання Delphi, C ++, C# або.NET не сильно допоможе. Apple має свою екосистему з мовами: Objective-C і Swift. Звичайно, знання C ++ ще нікому не зашкодило, програми на ній зустрічаються всюди, навіть у Apple. Але самий використовуваний Objective-C, просто тому, що з'явився набагато раніше (в середині вісімдесятих років 20 століття), тоді як Swift лише у 2014-му. Apple покладає великі надії на нову мову і багато інвестує в її розвиток. Для підтримки старого ПЗ використовується Objective-C, а новий пишеться на Swift. Тому непогано знати обидві. Інструменти для розробки Як ти знаєш, головний інструмент розробника під macOS і разом з нею iOS - середовище програмування Xcode. Вона включає засоби для створення додатків для Mac, iPhone, iPad, Apple TV, Apple Watch. Всі платформи Apple. Xcode містить засіб побудови інтерфейсу (Interface Builder), редактор коду, що підтримує всі сучасні засоби роботи з кодом. Крім того, не виходячи з Xcode, можна протестувати додаток; якщо він розробляється для зовнішнього пристрою, то його можна запустити в емуляторі. У систему включені емулятори всіх пристроїв, нові версії яких можна докачати. На додаток Xcode містить графічні інструменти для аналізу продуктивності додатка, включаючи засоби діагностування завантаженості CPU, використання накопичувача (HDD, SDD та інші), навантаження на графічний адаптер (з боку OpenGL). На Xcode 8 можна розробляти програми для macOS Sierra, iOS 10, watchOS 3 і tvOS 10. Є всі SDK. Нові версії операційних систем стали послідовно з'являтися якраз після презентації Apple, яка відбулася на початку вересня. Мова Objective-C Коротко згадаємо основні відомості про мову. Objective-C - компільована об'єктно орієнтована мова програмування, що використовується для створення програмного забезпечення під «яблучні» системи. Являє собою надбудову над C, успадкувавши від останнього синтаксис, типи даних, способи контролю за ходом виконання програми і додавши до нього можливості об'єктно-орієнтованого програмування - опис класів і методів. Як в C ++, в Objective-C центральну роль відіграють об'єкти, з якими пов'язані чотири парадигми: абстракція, інкапсуляція, успадкування, поліморфізм. Мова C++ є строго типізованою, тоді як Objective-C - слабо типізована або володіє динамічною системою типів даних. Подібно Smalltalk, в Objective-C об'єктів надсилаються повідомлення. Це виняткова можливість динамічних мов, так як тип об'єктів перевіряється під час виконання програми, а не під час компіляції. Опис мови Objective-C займає не один об'ємний том. Опис мови Objective-C займає не один об'ємний том. Мова Swift У 2014 році Apple представила нову мову програмування - Swift. Це надійна, безпечна, інтуїтивно зрозуміла мова для розробки додатків під операційні системи macOS, iOS, tvOS і watchOS для всього парку пристроїв від Apple. Swift - ефективна мова програмування, яку легше вивчати, ніж Objective-C, в той же час Swift запозичив з неї найвдаліші ідеї. Разом з тим розробники зробили мови сумісними, тобто в одній програмі може бути код як на Swift, так і на Objective-C. У світі є мільярди рядків коду і сотні тисяч успадкованих програм, написані на Objective-C, тому від її підтримки точно не будуть відмовлятися. При розробці Swift ставилася мета створити найзручнішу мову системного програмування - швидку, безпечну і виразну. Алгоритм мовою Swift працює в 2,6 рази швидше, ніж такий же алгоритм на Objective-C, і в 8,4 рази швидше, ніж на Python. Використання Swift робить процес розробки програм більш гнучким і зручним. Завдяки своєму експоненціальному розвитку, 3 грудня 2015 року мову Swift було передано в співтовариство відкритих початкових кодів. При цьому Apple строго стежить за її розвитком, організувавши комітет розробки. Тепер Swift доступний не тільки в системах Apple, але також в Linux. Всі додаткові інструменти для роботи з мовою, включаючи відладчик, стандартну бібліотеку, менеджер пакет, теж вільні і відкриті. За цією мовою майбутнє. Інші статті номеру Вчені не знайшли межі життя людини

