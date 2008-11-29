В Україні прискорилося зростання цін

Інфляція в Україні в червні прискорилася до 15% в річному вирахуванні в порівнянні з аналогічним показником 13,5% в травні. Така оцінка наводиться в аналітичному огляді Національного банку України.

Інфляційні процеси в цілому були контрольованими, однак прискорення інфляції в травні і червні в річному вираженні виявилося вище прогнозу НБУ в результаті подорожчання сирих продуктів харчування, відзначається в огляді.

При цьому НБУ не згадує про підвищення владою тарифів ЖКГ, які також сприяли прискоренню інфляції. Раніше прем'єр Володимир Гройсман стверджував, що зростання цін в Україні не пов'язаний з підвищенням мінімальної зарплати з 1600 до 3200 грн.

Нагадаємо, уряд під керівництвом В.ГРОЙСМАН з 1 липня остаточно скасував державне регулювання цін на соціально значущі продукти харчування. Раніше держрегулювання стримувало зростання цін на найважливіші продукти, що мають значення для малозабезпечених громадян.