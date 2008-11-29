Алгоритм і техніка виконання ШВЛ за допомогою мішка Амбу

Реанімаційні заходи завжди пов'язані з підтримкою дихання пацієнта. Штучне дихання за допомогою дихального реанімаційного мішка Амбу часто допомагає реаніматологу врятувати життя людини. Алгоритм і техніка виконання ШВЛ за допомогою мішка Амбу досить проста, може проводитися навіть людьми, які не мають медичної освіти.

Мішок Амбу - дихальний реанімаційний інструмент для проведення штучної вентиляції легенів, при порушеннях дихальної функції. Дихальний реанімаційний мішок Амбу - пристрій, який складається з самороздуваючого балона і прикріпленої до нього маски. Маска накладається на обличчя людини, і шляхом ручного стискання балона повітря з нього направляється в дихальні шляхи.

Дихальні реанімаційні мішки типу Амбу можуть бути багаторазовими, одноразовими, а також для дітей і дорослих.

Дихальний реанімаційний мішок Амбу використовується:

в відділеннях реанімації;

на машинах швидкої допомоги;

при будь-яких ситуаціях, пов'язаних з порушенням дихання хворого;

в відділеннях перинатології, для реанімації новонароджених.

Види

Таке ефективне застосування в реанімаційних заходах призвело до розробки декількох видів цього пристрою. В даний час випускаються одноразові і багаторазові прилади. Є також моделі, пристосовані для дітей. Вони мають менший обсяг заповнення балона, що дозволяє використовувати пристрій навіть у новонароджених.

Багато виробників, спільно з основним, роблять мішок дихальний резервний. Він має інший обсяг. При необхідності провести штучне дихання мішком Амбу при реанімаційних заходах дитині або дорослому досить просто змінити балон. Його роблять з анти алергенних речовин, але при його багаторазовому використанні потрібно обробляти дезинфікуючим розчином маску.

Використання в реаніматології

Апарат дихальний ручний мішок Амбу набув широкого поширення в його використанні в медичних установах. Його застосовують при наданні реанімаційної допомоги на місці події, в машинах реанімаційних бригад при транспортуванні хворого і навіть перед підключенням пацієнта до апарату штучного дихання.

Іноді доводиться використовувати його при транспортуванні хворого до іншої медичної установи або під час раптової зупинки дихання в лікарні, тому в кожному відділенні потрібен дихальний реанімаційний мішок Амбу.

Правила користування мішком Амбу

Як користуватися апаратом штучної вентиляції легенів Амбу, зазначено в інструкції. Це досить проста маніпуляція, за допомогою якої здійснюється вентиляція і реанімація мішком Амбу. Потрібно укласти пацієнта на тверду поверхню, відкинути його голову назад, і очистити ротову порожнину, при необхідності використовують воздуховод або висувають нижню щелепу вперед, щоб уникнути западання язика.

Маску прикладають до обличчя, і здавлюють гумовий балон зі швидкістю 15-17 стискань в хвилину, причому потрібно стежити за розширенням грудної клітки і її спаданням, так як якщо вона не розширюється, то причини у цього можуть бути наступні:

пристрій використовують неправильно (він пошкоджений, є дефект з'єднання маски і балона);

в ротовій порожнині або дихальних шляхах є перешкода (мокрота, сторонні тіла);

маска погано прилягає до шкіри (повітря не надходить у легені).

Штучна вентиляція легенів у реанімаційних заходах має значення, так як зупинка дихання може статися в найрізноманітніших ситуаціях, в тому числі під час операції. Тоді цей пристрій використовується до підключення людини до штучної вентиляції, що може врятувати життя.