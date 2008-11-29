|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Алгоритм і техніка виконання ШВЛ за допомогою мішка Амбу
Реанімаційні заходи завжди пов'язані з підтримкою дихання пацієнта. Штучне дихання за допомогою дихального реанімаційного мішка Амбу часто допомагає реаніматологу врятувати життя людини. Алгоритм і техніка виконання ШВЛ за допомогою мішка Амбу досить проста, може проводитися навіть людьми, які не мають медичної освіти.
Мішок Амбу - дихальний реанімаційний інструмент для проведення штучної вентиляції легенів, при порушеннях дихальної функції. Дихальний реанімаційний мішок Амбу - пристрій, який складається з самороздуваючого балона і прикріпленої до нього маски. Маска накладається на обличчя людини, і шляхом ручного стискання балона повітря з нього направляється в дихальні шляхи.
Дихальні реанімаційні мішки типу Амбу можуть бути багаторазовими, одноразовими, а також для дітей і дорослих.
Дихальний реанімаційний мішок Амбу використовується:
Види
Таке ефективне застосування в реанімаційних заходах призвело до розробки декількох видів цього пристрою. В даний час випускаються одноразові і багаторазові прилади. Є також моделі, пристосовані для дітей. Вони мають менший обсяг заповнення балона, що дозволяє використовувати пристрій навіть у новонароджених.
Багато виробників, спільно з основним, роблять мішок дихальний резервний. Він має інший обсяг. При необхідності провести штучне дихання мішком Амбу при реанімаційних заходах дитині або дорослому досить просто змінити балон. Його роблять з анти алергенних речовин, але при його багаторазовому використанні потрібно обробляти дезинфікуючим розчином маску.
Використання в реаніматології
Апарат дихальний ручний мішок Амбу набув широкого поширення в його використанні в медичних установах. Його застосовують при наданні реанімаційної допомоги на місці події, в машинах реанімаційних бригад при транспортуванні хворого і навіть перед підключенням пацієнта до апарату штучного дихання.
Іноді доводиться використовувати його при транспортуванні хворого до іншої медичної установи або під час раптової зупинки дихання в лікарні, тому в кожному відділенні потрібен дихальний реанімаційний мішок Амбу.
Правила користування мішком Амбу
Як користуватися апаратом штучної вентиляції легенів Амбу, зазначено в інструкції. Це досить проста маніпуляція, за допомогою якої здійснюється вентиляція і реанімація мішком Амбу. Потрібно укласти пацієнта на тверду поверхню, відкинути його голову назад, і очистити ротову порожнину, при необхідності використовують воздуховод або висувають нижню щелепу вперед, щоб уникнути западання язика.
Маску прикладають до обличчя, і здавлюють гумовий балон зі швидкістю 15-17 стискань в хвилину, причому потрібно стежити за розширенням грудної клітки і її спаданням, так як якщо вона не розширюється, то причини у цього можуть бути наступні:
Штучна вентиляція легенів у реанімаційних заходах має значення, так як зупинка дихання може статися в найрізноманітніших ситуаціях, в тому числі під час операції. Тоді цей пристрій використовується до підключення людини до штучної вентиляції, що може врятувати життя.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com