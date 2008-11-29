МЗС РФ образився на Порошенка за санкції від США

Президент України Петро Порошенко сприяв прийняттю владою США нових економічних санкцій проти Російської Федерації. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"Очевидно, що це - політичний подарунок знаходився в США Порошенко. Санкції введені під старим приводом подій на Україні", - сказав він.

За словами С.Рябкова, безглуздість цієї мотивування очевидна через те, що нові санкції торкнулися, зокрема, московського байк-центру і відомої компанії, що займається кейтерингом.

"Введені Вашингтоном обмежувальні заходи розохочують партію війни в Києві", - вважає заступник глави МЗС РФ. Він висловив жаль, що нове американське керівництво йде на поводу у завзятих русофобів з Конгресу США.

"Без реакції, в тому числі у вигляді практичних заходів у відповідь з нашого боку, новий американський випад не залишиться", - заявив С.Рябков. Він підкреслив, що попередні американські санкції проти Росії не принесли результату, на який розраховували їх ініціатори.

Влада США 20 червня розширили обмежувальні заходи проти Росії за анексію Криму і збройну агресію на Донбасі, додавши в санкційні списки 19 фізичних та близько 40 юридичних осіб.