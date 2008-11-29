В Україні вступила в силу скасування держрегулювання цін на продукти

З 1 липня в Україні набула чинності постанова Кабінету міністрів № 394 від 7 червня про скасування державного регулювання цін на ряд товарів і послуг.

Цією постановою Кабмін скасував для виробників продовольчих товарів зобов'язання подачі в Держспоживслужбу обґрунтування необхідності зміни оптово-відпускних цін на свою продукцію.

Також скасовано порядок формування цін на продовольчі товари, який був затверджений в 2008 році.

Дія постанови поширюється на граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15%, а також на граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування, граничні розміри плати за послуги, що надаються у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, на граничні рівні цін, нормативи рентабельності (у розмірі не вище 20%) за надання в оренду торгових приміщень (площ), торговельно-технологічного та / або холодильного устаткування у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.