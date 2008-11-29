Топ 5 лучших чехлов на iPhone 7

Айфон седьмого поколения действительно можно назвать крайне распространенным и очень популярным смартфоном. Компания Apple оправдала ожидания каждого поклонника и создала реально технологичный гаджет. Он обладает надежным корпусом, множеством опций, стильным внешним видом и так далее. Да, для смартфона характерна ударопрочность, но при этом присутствует шанс, что он сильно упадет об асфальт и разобьется, поэтому для него стоит дополнительно покупать защитные аксессуары в проверенном интернет-магазине.

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Топ 5 лучших чехлов на iPhone 7 – какие чехлы попали в рейтинг?

В разделе https://igadgets.com.ua/top-5-luchshix-chexlov-na-iphone-7.html собрано несколько крайне неплохих товаров для гаджетов седьмого поколения. При выборе аксессуаров стоит не забывать о технических характеристиках, внешнем виде, стоимости изделия и так далее. Ниже можно ознакомиться с рейтингом лучших защитных изделий для Айфона.

Первое место получил чехол, называющийся «Coque Capa». Речь идет об универсальном силиконовом изделии, отличающимся практичностью и стильным внешним видом. Он сильно соприкасается с корпусом, поэтому вообще не будет скользить в руках.

Вторую позицию занимает «Силиконовая накладка под дерево», созданная в элегантном дизайне, которая считается имитацией поверхности из дерева. Благодаря силиконовому материалу гарантируется протекция телефона от появления потертостей и трещин, а традиционный стиль придает элегантности.

Третье место стоит отдать «Полной защите». Это пластиковый чехол и стекло, что позволяет защищать как корпус, так и дисплей смартфона.

«Чехол бумажник Luxury Deluxe» считается многофункциональным аксессуаром. Его основой является натуральная кожа, в которой не используются вредные элементы. Есть специальные кармашки для финансов, кредитных карт и других справок. Получается, можно сэкономить место в кошельке и сумке.

«Металлический бампер 0.7 мм с крышкой» является зеркальным протекционным изделием, выполненным из прочного металлического материала. Присутствуют разные разъемы для камеры, динамиков и так далее. Бампер отличается наличием специальных бортиков, которые в при падении гарантированно могут уберечь девайс от поломки.