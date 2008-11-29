Печать плакатов в Фотоми

Одной из востребованных услуг, пользующихся актуальностью во всех сферах человеческой жизни, является печать плакатов, качество которых в типографии ФотоМи превосходит ожидания. Многофункциональность данного фотопродукта подтолкнула создателей онлайн редактора к разработке множества тематических шаблонов. Клиенты имеют прекрасную возможность:

презентовать фирму;

поместить рекламу;

поздравить с торжеством;

дополнить дизайн помещения;

разработать афишу;

напомнить себе, родным, близким, коллегам о прошедших событиях и пр.

Идеальный маркетинговый ход или «что-то для себя»

Несмотря на тематику, предназначенную для будущего фотоизделия, печать плакатов осуществляется на влагостойкой, непривередливой к механическим воздействиям, прочной фотобумаге Semi-Gloss 170 г/м2. Высокое качество материала предоставляет возможность клиентам ФотоМи размещать лозунг, рекламу, афишу на улице. С таким подходом раскрутка любого бизнеса гарантирована.

Также сырье, на котором производится печать плакатов, благодаря своим высоким потребительским свойствам будет служить длительное время, не деформируясь и не теряя первоначального внешнего вида. Благодаря этому сохранить трепетные события жизни в необычном, оригинальном формате можно на долгие годы. Это прекрасный вариант поместить семейные снимки, создать фотоисторию любви, воспроизвести в памяти торжественную дату.

Творим чудеса с платформой ФотоМи

Чтобы стать разработчиком уникального фотопроекта тратить долгие годы на обучение и получение специализации нецелесообразно. Невероятные возможности онлайн конструктора позволяют всем желающим испробовать себя в роле дизайнера и фоторедактора. Достаточно посетить сервис типографии и нажать кнопку «Создать». Перед вами открывается множество возможностей реализовать печать плакатов. Для этого следует:

Воспользоваться готовыми наработками. Выбрать наиболее подходящий макет, стилистически оформленный и сопоставленный;

Осуществить разработку нового проекта с опцией «Я – редактор»: добавить понравившееся фоновое изображение, создать свой особенный стиль и усовершенствовать его рамками, смайлами, наклейками, клипартами, надписями.

Прежде чем принять решение и отправить проект собственного исполнения в полиграфический отдел вы можете посоветоваться с друзьями, передав им электронную версию фотопродукта с помощью аккаунтов в Facebook, Twitter, Google. Если все устраивает, тогда наработки клиента проходят этап профессионального ретуширования. В финале, применяя современное оборудование EPSON 9900, осуществляется печать плакатов.