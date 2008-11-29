Порошенко назвав причину корупції в Україні

Президент України Петро Порошенко пояснив, чому з корупцією в Україні так складно і довго боротися. Про це стало відомо з інтерв'ю глави держави французькому виданню Le Figaro.

«Корупція йде здалеку - від радянської системи корупції, яка була глибоко вкорінена в суспільстві і в умах кожного», - сказав Порошенко.

Незважаючи на це, на його думку, влада країни просувається вперед в боротьбі з корупцією.

«Ми домоглися блискучих результатів в боротьбі з корупцією і в реформах, які зачепили всі сектори нашої економіки і суспільства», - зазначив президент.

Як повідомлялося раніше, президент України Петро Порошенко підготував проект змін до Конституції про скасування депутатської недоторканності і сподівається на його прийняття народними депутатами в найближчому майбутньому.