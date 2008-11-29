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Порошенко розчарувався в Саакашвілі

Президент Петро Порошенко заявив, що не знає, що екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі робить в Україні. Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі, передає телеканал "112 Україна".

"Я абсолютно не знаю, що робить пан Саакашвілі в Україні, тому що він був запрошений для того, щоб допомагати мені, але, на жаль, результати ви бачите, він нічого важливого не зробив", - сказав глава держави.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року голова Одеської обласної державної адміністрації М.Саакашвілі подав у відставку.

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