Порошенко розчарувався в Саакашвілі

Президент Петро Порошенко заявив, що не знає, що екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі робить в Україні. Про це він заявив на брифінгу в Брюсселі, передає телеканал "112 Україна".

"Я абсолютно не знаю, що робить пан Саакашвілі в Україні, тому що він був запрошений для того, щоб допомагати мені, але, на жаль, результати ви бачите, він нічого важливого не зробив", - сказав глава держави.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року голова Одеської обласної державної адміністрації М.Саакашвілі подав у відставку.