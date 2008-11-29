Особенности выбора штор для спальни

Как правильно выбрать шторы в спальню, чтобы они украсили интерьер? Стоит понять, они должны подчеркивать достоинства комнаты! Для этого следует грамотно подобрать фактуру ткани, цветовое оформление. Занавеси должны создавать атмосферу уюта.

Основные требования к ткани

Спальня – комната, практически не подвергающаяся агрессивным воздействиям окружающей среды. Значит, материал подходит любой. Его цвет может быть любым. Лучше выбрать изделия, выполненные из натуральных волокон, к примеру, из мешковины, льна. Однако велюр, парчовая жатка также станут прекрасным вариантом.

Выбирая товар, следует действовать, исходя из правил:

Если у кого-либо из домочадцев есть аллергия на искусственные волокна, необходимо приобрести натуральный материал;

При оформлении в стиле минимализм предпочтительнее использовать однотонные изделия;

В других ситуациях искать материю придется с учетом внешнего вида обоев, деталей.

Текстиль должен украшать апартаменты и затемнять их. Уровень затемнения выбирается, исходя из требований – на солнечной стороне расположены окна или нет. Чем плотнее материал, тем лучше он спасает от солнечных лучей.

Значимый фактор: цветовая гамма

Неправильный выбор цвета материи способен испортить впечатление от нее, даже если она красивая. Дизайнеры говорят, что, приобретая товар, стоит руководствоваться не только собственными предпочтениями. Необходимо соблюдать целый ряд правил:

Гармония с декором. Правильно, если гардины сочетаются с окружающей обстановкой, применяются такого же тона, как кровать, обои, либо чуть темнее-светлее их. В некоторых случаях они могут стать основным акцентом в помещении. Тогда их выбирают совершенно другого колора для достижения контраста;

Соблюдение стиля. Для получения классического стиля не следует применять насыщенные шторы яркого цвета. Они будут смотреться неуместно. Если выбран стиль минимализм, они будут, наоборот, смотреться идеально;

Правило умеренности. Чтобы интерьер не был перенасыщенным, стоит подбирать под обои со сложным рисунком однотонный текстиль, и наоборот. Тогда все будет выглядеть гармонично, не будет раздражать взгляд.

Если после того, как были повешены занавеси, стало уютнее, все сделано правильно.

Как действовать по фен-шуй

Многие люди стремятся осуществить выбор по фен-шуй. Согласно данной духовной практике самым выгодным вариантом для спальни являются изделия голубого тона. Они создают умиротворенную атмосферу.

Голубой текстиль прекрасно смотрится в помещениях с пастельными обоями. Лучше использовать их в сочетании с бежевой мебелью. Если мебель светлая, подбираются занавеси кофейного оттенка. Тогда комната будет выглядеть уютно.

Для создания жизнерадостной обстановки можно использовать различные вариации зеленого цвета. Таким же эффектом обладает оранжевый декор. Однако в этой ситуации необходимо следить за тем, чтобы в апартаментах было несколько деталей похожей окраски. Это могут быть:

Подушки:

Вазы;

Мебель;

Сувениры;

Картины.

В небольших апартаментах гардины зеленого оттенка употреблять не нужно. В противном случае помещение будет казаться меньше. Свежесть придадут занавески бирюзового тона. Они прекрасно сочетаются с белыми стенами. В этом случае не нужно перегружать интерьер большим количеством деталей.

Для создания романтической обстановки стоит выбрать шторы алого, красного колора. Отлично подойдет бордовый текстиль. Наличие в помещении тканей такого оттенка добавляет гармонию в отношения. Обои покупаются не темные – белые, серые. Таким образом, все оттенки, примененные в обстановке, будут сбалансированы.

Следуйте советам, предоставляемым профессионалами. Тогда приобретение гардин станет легкой задачей, а дизайн будет выглядеть идеально.