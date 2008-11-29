«Нафтогаз» перерахував до бюджету 13,3 млрд

НАК «Нафтогаз України» завершила перерахування до державного бюджету дивідендів за 2016 рік у розмірі 13,3 млрд гривень.

«Це рекордна сума, яка була виплачена в бюджет державною компанією у вигляді дивідендів за всю історію незалежності України», - повідомляє прес-служба.

Крім того, Нафтогаз перерахував до бюджету авансові внески з податку на прибуток, нараховані на суму дивідендів у розмірі 2,4 млрд гривень.

За словами голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва, формування прибутку компанії за підсумками 2016 року стало можливим завдяки послідовній роботі з реформування НАК і енергетичного сектора України, яка проводилася протягом останніх трьох років.

Члени правління НАК «Нафтогаз України» в 2016 році заробили майже 51 мільйон гривень, а члени наглядової ради - 19 мільйонів гривень.