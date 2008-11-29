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Що таке маркіза? Вся правда про ці вироби

Слово «маркіза» походить від англійського слова «marquee», що в перекладі означає великий намет, намет. У сучасному розумінні маркіза - це навіс над вікном зі стороні вулиці. У західній архітектурі маркіза стала невід'ємною частиною декору практично будь-якого фасаду. Більшість вуличних кафе і дрібних ресторанів розгорнуті не під відкритим небом, а під розкритими протягом дня маркізами, які прикрашені фірмовою символікою і яскравим підсвічуванням. Те ж саме можна сказати про вуличні овочеві лавки і навіть про відкриті ринки в країні-сусідці Польщі.

Але не думайте, що маркіза - тільки елемент декору. Це ще й продуманий мобільний захист від сонця і дощу. Завдяки цим властивостям маркіза отримала настільки широке поширення не тільки в сфері обслуговування, а й приватних будинках.

Існує велика кількість різновидів маркіз. Розглянемо найпопулярніші з них:

  1. Ліктьові (висувні)
  2. Кошик
  3. Вертикальні

Ліктьові маркізи

Ліктьові маркізи застосовують для:

  • Створення місць відпочинку на відкритому повітрі (альтанок, дитячих майданчиків, вуличних терас);
  • Декорування літнього саду;
  • Захисту засклених терас, балконів від прямих сонячних променів;
  • Організації вуличних торгових точок - кафе, ресторанів, павільйонів.

Ліктьова або висувна маркіза представляє собою компактну конструкцію, яка розрахована на захист від сонця і короткочасного дощу. Опорні елементи висувної маркізи з вигляду схожі на ліктьові суглоби, тому і отримали свою назву - ліктьові маркізи. Тканина навісу закріплюється на валу, який приходить в рух за допомогою ручного механізму або з електроприводом. Розкривається маркіза під нахилом, для стоку дощової води.

ліктьова маркіза

Переваги ліктьових маркіз:

  • площа покриття. За допомогою висувної маркізи охоплюється простір площею до 25 м2.
  • регулювання. Полотно легко приходить в рух, надійно закриваючи або відкриваючи потрібну ділянку, а також регулюється за кутом нахилу.
  • простота і надійність. Тканина маркізи виконана з міцного синтетичного матеріалу з водовідштовхувальним покриттям, яке надійно захищає від дощу і сонця. Конструкція здатна витримати пориви вітру до 12 м/с.
  • мобільність і компактність. Завдяки швидкознімному механізму, маркіза без зусиль забирається на зимове зберігання.
  • естетичність. Можливість вибірки кольору під Ваш стиль оформлення ділянки.

Варто звернути увагу, що маркіза має вагу понад 20 кг, що змушує зробити якісну і надійну установку.

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Кошикові маркізи

Кошикові маркізи (купольні навіси) - є ефектними маркізами з багатовіковою історією застосування. Купольні навіси відмінно захищають від сонця і дощу, тим самим оберігаючи предмети інтер'єру від вигоряння, а шибки вікон і вітрин, від бруду та пилу з фасадів бруду. Вони витримують широкий спектр температур (від-40С до +70 С) і не вигоряють протягом всього терміну експлуатації, а це, до речі, мінімум 5-7 років.

купольні маркізи

Кошикові маркізи традиційно використовувалися для комерційних цілей - як прикраса і реклама в кафе, магазинах і ресторанах. Тканина маркізи натягується на поперечні промені (ребра), які складаються як віяло. Кількість променів може варіюватися: при більшому виносі від стіни зазвичай використовується більше променів. Кошикові маркізи виконуються у вигляді купола і встановлюються над вікнами або дверима. Вдало підібрані кольори створять яскравий образ закладу, що запам'ятовується і налаштує відвідувача на позитивний лад, а створення затемненої ділянки над вікном допомагає підтримувати комфортну температуру і захищає стіни від вигорання.

Вертикальні маркізи

Вертикальна маркіза - це тентова конструкція, яка відкривається вертикально вниз. В основі конструкції вал і напрямні. Вертикальні маркізи бувають: відкритого і закритого типів.

Якщо маркіза відкрита - то вал з тканиною є відкритим, а в якості направляючих виступають трубки або троси, по яких тканина з'їжджає вниз. Тентова тканина відштовхує воду і бруд, стійка до ультрафіолетових променів і не схильна до гниття.

Вертикальна маркіза закритого типу - це тентова конструкція, де вал з тканиною знаходиться в коробі. Відсутній зазор між полотном тканини і направляючими. Така конструкція має відмінні естетичні характеристики: вона не впадає в очі сама по собі, але в той же час надає об'єкту завершеність і солідність.

вертикальна маркіза

Вертикальні маркізи універсальні і успішно використовуються в заміському будівництві і місті. Вони захищають приміщення від надлишку сонячного світла і теплового випромінювання, перешкоджають перегріву в об'єктах з великою площею скління. За межею міста маркізи широко використовуються для терас, альтанок і поділу простору. Вони захищають від сонця, вітру, і сторонніх поглядів.

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