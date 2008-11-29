Що таке маркіза? Вся правда про ці вироби

Слово «маркіза» походить від англійського слова «marquee», що в перекладі означає великий намет, намет. У сучасному розумінні маркіза - це навіс над вікном зі стороні вулиці. У західній архітектурі маркіза стала невід'ємною частиною декору практично будь-якого фасаду. Більшість вуличних кафе і дрібних ресторанів розгорнуті не під відкритим небом, а під розкритими протягом дня маркізами, які прикрашені фірмовою символікою і яскравим підсвічуванням. Те ж саме можна сказати про вуличні овочеві лавки і навіть про відкриті ринки в країні-сусідці Польщі.

Але не думайте, що маркіза - тільки елемент декору. Це ще й продуманий мобільний захист від сонця і дощу. Завдяки цим властивостям маркіза отримала настільки широке поширення не тільки в сфері обслуговування, а й приватних будинках.

Існує велика кількість різновидів маркіз. Розглянемо найпопулярніші з них:

Ліктьові (висувні) Кошик Вертикальні

Ліктьові маркізи

Ліктьові маркізи застосовують для:

Створення місць відпочинку на відкритому повітрі (альтанок, дитячих майданчиків, вуличних терас);

Декорування літнього саду;

Захисту засклених терас, балконів від прямих сонячних променів;

Організації вуличних торгових точок - кафе, ресторанів, павільйонів.

Ліктьова або висувна маркіза представляє собою компактну конструкцію, яка розрахована на захист від сонця і короткочасного дощу. Опорні елементи висувної маркізи з вигляду схожі на ліктьові суглоби, тому і отримали свою назву - ліктьові маркізи. Тканина навісу закріплюється на валу, який приходить в рух за допомогою ручного механізму або з електроприводом. Розкривається маркіза під нахилом, для стоку дощової води.

Переваги ліктьових маркіз:

площа покриття. За допомогою висувної маркізи охоплюється простір площею до 25 м2.

регулювання. Полотно легко приходить в рух, надійно закриваючи або відкриваючи потрібну ділянку, а також регулюється за кутом нахилу.

простота і надійність. Тканина маркізи виконана з міцного синтетичного матеріалу з водовідштовхувальним покриттям, яке надійно захищає від дощу і сонця. Конструкція здатна витримати пориви вітру до 12 м/с.

мобільність і компактність. Завдяки швидкознімному механізму, маркіза без зусиль забирається на зимове зберігання.

естетичність. Можливість вибірки кольору під Ваш стиль оформлення ділянки.

Варто звернути увагу, що маркіза має вагу понад 20 кг, що змушує зробити якісну і надійну установку.

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Кошикові маркізи

Кошикові маркізи (купольні навіси) - є ефектними маркізами з багатовіковою історією застосування. Купольні навіси відмінно захищають від сонця і дощу, тим самим оберігаючи предмети інтер'єру від вигоряння, а шибки вікон і вітрин, від бруду та пилу з фасадів бруду. Вони витримують широкий спектр температур (від-40С до +70 С) і не вигоряють протягом всього терміну експлуатації, а це, до речі, мінімум 5-7 років.

Кошикові маркізи традиційно використовувалися для комерційних цілей - як прикраса і реклама в кафе, магазинах і ресторанах. Тканина маркізи натягується на поперечні промені (ребра), які складаються як віяло. Кількість променів може варіюватися: при більшому виносі від стіни зазвичай використовується більше променів. Кошикові маркізи виконуються у вигляді купола і встановлюються над вікнами або дверима. Вдало підібрані кольори створять яскравий образ закладу, що запам'ятовується і налаштує відвідувача на позитивний лад, а створення затемненої ділянки над вікном допомагає підтримувати комфортну температуру і захищає стіни від вигорання.

Вертикальні маркізи

Вертикальна маркіза - це тентова конструкція, яка відкривається вертикально вниз. В основі конструкції вал і напрямні. Вертикальні маркізи бувають: відкритого і закритого типів.

Якщо маркіза відкрита - то вал з тканиною є відкритим, а в якості направляючих виступають трубки або троси, по яких тканина з'їжджає вниз. Тентова тканина відштовхує воду і бруд, стійка до ультрафіолетових променів і не схильна до гниття.

Вертикальна маркіза закритого типу - це тентова конструкція, де вал з тканиною знаходиться в коробі. Відсутній зазор між полотном тканини і направляючими. Така конструкція має відмінні естетичні характеристики: вона не впадає в очі сама по собі, але в той же час надає об'єкту завершеність і солідність.

Вертикальні маркізи універсальні і успішно використовуються в заміському будівництві і місті. Вони захищають приміщення від надлишку сонячного світла і теплового випромінювання, перешкоджають перегріву в об'єктах з великою площею скління. За межею міста маркізи широко використовуються для терас, альтанок і поділу простору. Вони захищають від сонця, вітру, і сторонніх поглядів.