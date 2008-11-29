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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Що таке маркіза? Вся правда про ці вироби
Слово «маркіза» походить від англійського слова «marquee», що в перекладі означає великий намет, намет. У сучасному розумінні маркіза - це навіс над вікном зі стороні вулиці. У західній архітектурі маркіза стала невід'ємною частиною декору практично будь-якого фасаду. Більшість вуличних кафе і дрібних ресторанів розгорнуті не під відкритим небом, а під розкритими протягом дня маркізами, які прикрашені фірмовою символікою і яскравим підсвічуванням. Те ж саме можна сказати про вуличні овочеві лавки і навіть про відкриті ринки в країні-сусідці Польщі.
Але не думайте, що маркіза - тільки елемент декору. Це ще й продуманий мобільний захист від сонця і дощу. Завдяки цим властивостям маркіза отримала настільки широке поширення не тільки в сфері обслуговування, а й приватних будинках.
Існує велика кількість різновидів маркіз. Розглянемо найпопулярніші з них:
Ліктьові маркізи
Ліктьові маркізи застосовують для:
Ліктьова або висувна маркіза представляє собою компактну конструкцію, яка розрахована на захист від сонця і короткочасного дощу. Опорні елементи висувної маркізи з вигляду схожі на ліктьові суглоби, тому і отримали свою назву - ліктьові маркізи. Тканина навісу закріплюється на валу, який приходить в рух за допомогою ручного механізму або з електроприводом. Розкривається маркіза під нахилом, для стоку дощової води.
Переваги ліктьових маркіз:
Варто звернути увагу, що маркіза має вагу понад 20 кг, що змушує зробити якісну і надійну установку.
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Кошикові маркізи
Кошикові маркізи (купольні навіси) - є ефектними маркізами з багатовіковою історією застосування. Купольні навіси відмінно захищають від сонця і дощу, тим самим оберігаючи предмети інтер'єру від вигоряння, а шибки вікон і вітрин, від бруду та пилу з фасадів бруду. Вони витримують широкий спектр температур (від-40С до +70 С) і не вигоряють протягом всього терміну експлуатації, а це, до речі, мінімум 5-7 років.
Кошикові маркізи традиційно використовувалися для комерційних цілей - як прикраса і реклама в кафе, магазинах і ресторанах. Тканина маркізи натягується на поперечні промені (ребра), які складаються як віяло. Кількість променів може варіюватися: при більшому виносі від стіни зазвичай використовується більше променів. Кошикові маркізи виконуються у вигляді купола і встановлюються над вікнами або дверима. Вдало підібрані кольори створять яскравий образ закладу, що запам'ятовується і налаштує відвідувача на позитивний лад, а створення затемненої ділянки над вікном допомагає підтримувати комфортну температуру і захищає стіни від вигорання.
Вертикальні маркізи
Вертикальна маркіза - це тентова конструкція, яка відкривається вертикально вниз. В основі конструкції вал і напрямні. Вертикальні маркізи бувають: відкритого і закритого типів.
Якщо маркіза відкрита - то вал з тканиною є відкритим, а в якості направляючих виступають трубки або троси, по яких тканина з'їжджає вниз. Тентова тканина відштовхує воду і бруд, стійка до ультрафіолетових променів і не схильна до гниття.
Вертикальна маркіза закритого типу - це тентова конструкція, де вал з тканиною знаходиться в коробі. Відсутній зазор між полотном тканини і направляючими. Така конструкція має відмінні естетичні характеристики: вона не впадає в очі сама по собі, але в той же час надає об'єкту завершеність і солідність.
Вертикальні маркізи універсальні і успішно використовуються в заміському будівництві і місті. Вони захищають приміщення від надлишку сонячного світла і теплового випромінювання, перешкоджають перегріву в об'єктах з великою площею скління. За межею міста маркізи широко використовуються для терас, альтанок і поділу простору. Вони захищають від сонця, вітру, і сторонніх поглядів.
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