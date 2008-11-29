ЄС виписав для Google рекордний штраф

Антимонопольні регулятори Євросоюзу у вівторок засудили Google, що належить Alphabet, до рекордного штрафу в розмірі 2,42 млрд євро (2,7 млрд дол.) За просування сервісу покупок в пошуковій системі на шкоду конкурентам.

Єврокомісія дала Google 90 днів на те, щоб припинити подібну практику. В іншому випадку компанії загрожує штраф в розмірі до 5% від середнього світового щоденного обороту Alphabet.

Євросоюз відкрив справу стосовно Google в 2010 році після численних скарг конкурентів, в тому числі Yelp, американського сайту для пошуку на ринку послуг, TripAdvisor, британського сервісу порівняння цін Foundem, News Corp і альянсу компаній FairSearch.

Це найбільше стягнення з однієї компанії в рамках антимонопольного розслідування ЄС, яке перевищує штраф в розмірі 1,06 млрд євро, накладений на виробника чіпів Intel в 2009 році.