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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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ЄС виписав для Google рекордний штраф
Антимонопольні регулятори Євросоюзу у вівторок засудили Google, що належить Alphabet, до рекордного штрафу в розмірі 2,42 млрд євро (2,7 млрд дол.) За просування сервісу покупок в пошуковій системі на шкоду конкурентам.
Єврокомісія дала Google 90 днів на те, щоб припинити подібну практику. В іншому випадку компанії загрожує штраф в розмірі до 5% від середнього світового щоденного обороту Alphabet.
Євросоюз відкрив справу стосовно Google в 2010 році після численних скарг конкурентів, в тому числі Yelp, американського сайту для пошуку на ринку послуг, TripAdvisor, британського сервісу порівняння цін Foundem, News Corp і альянсу компаній FairSearch.
Це найбільше стягнення з однієї компанії в рамках антимонопольного розслідування ЄС, яке перевищує штраф в розмірі 1,06 млрд євро, накладений на виробника чіпів Intel в 2009 році.
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