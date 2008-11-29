Переплачувати за опалення і воду більше не будуть

Верховна Рада прийняла закон про комерційний облік в сфері тепло- і водопостачання. За прийняття в цілому законопроекту №4901 в четвер проголосували 238 депутатів при мінімально необхідних 226.

Закон передбачає обов'язкове оснащення лічильниками всіх будівель, приєднаних до зовнішніх теплових мереж, мереж гарячого та холодного водопостачання.

Відповідно до закону такі лічильники мають бути встановлені операторами зовнішніх мереж до 1 жовтня 2018 року - для житлових будинків, і до 1 жовтня 2017 року - для нежитлових будівель.

Крім того, для багатоквартирних будинків обов'язковим буде оснащення індивідуальними приладами обліку, або приладами-розподільниками показників споживання теплової енергії. Такі лічильники повинні бути встановлені до 1 жовтня 2018 р для нежитлових будівель з декількома споживачами - до 1 жовтня 2017 р

Закон забороняє приєднання до мереж нових будівель, які не обладнані зазначеними вище лічильниками. Він також встановлює, що розрахунки за комунальні послуги повинні здійснюватися виключно на підставі даних комерційного обліку і гарантує доступ до таких даних для споживачів.