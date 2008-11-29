Європарламент визначився з антисемітизмом

Вироблену "робочу назву антисемітизму" рекомендовано використовувати в судах ЄС

Депутати Європарламенту більшістю голосів затвердили "робоче визначення антисемітизму", розроблене Міжнародним альянсом в пам'ять про Голокост (IHRA). Це рішення привітав Європейський єврейський конгрес (ЄЕК).

За словами глави ЕЕК В'ячеслава Моше Кантора, на підтримку рішення проголосували 479 депутатів Європарламенту, 101 були проти і 47 утрималися.

Відповідно до прийнятого робочого визначення, антисемітизм - "особливе ставлення до євреїв, яке може виражатися в ненависті до них. Прояви антисемітизму в вигляді висловлювань або застосування фізичного насильства спрямовані на євреїв або ж осіб, які не є євреями, і / або їх власність, а також в відношенні установ єврейських громад і релігійних об'єктів".

Для максимально ефективного виявлення і переслідування антисемітських дій депутати Європарламенту закликали застосовувати робоче визначення антисемітизму всіх судових та правоохоронних органів Європи.

"Це історично важливий день в справі боротьби з антисемітизмом і захисту прав європейських євреїв. Занадто довго євреїв вважали особливою категорією, визначення ненависті до якої давали переслідувачі, а не їхні жертви", - наводить слова Кантора прес-служба ЕКК.

Глава Європейського єврейського конгресу та власник холдингу «Акрон» вважає, що рішення Європарламенту "сильно засмутить і стримає запал тих, хто звик безкарно практикувати антисемітизм і вірити в те, що євреям захист не належить за законом".

В'ячеслав Моше Кантор також нагадав, що ще в травні 2016 року IHRA, міжурядовий орган, який об'єднує 31 країну, 11 спостерігачів і сім постійних міжнародних партнерів, прийняв визначення антисемітизму для захисту євреїв від "словесних і фізичних проявів антисемітизму щодо євреїв або неєвреїв або їх власності , єврейських громадських установ і релігійних об'єктів".

"Ми з нетерпінням чекаємо, коли цей життєво необхідний інструмент буде прийнятий на всьому континенті", - додав глава ЕКК.

Паралельно Європейський парламент затвердив резолюцію c закликом до країн - членів ЄС посилити боротьбу з антисемітизмом. "Всі країни - члени ЄС повинні вжити необхідних заходів для того, щоб гарантувати безпеку своїх громадян, які сповідують іудаїзм", - йдеться в комюніке Європарламенту.

У документі наголошується, що недавнє зростання антисемітизму в Євросоюзі вимагає численних і більш жорстких дій. У резолюції також міститься рекомендація про необхідність викладати історію Голокосту в школах, а "історичні книги повинні давати точний опис історії і життя євреїв і уникати будь-яких форм антисемітизму".