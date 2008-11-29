Україна лідер з падіння цін на нерухомість

Останні кілька років ціни на житло в Україні рекордно падають. Згідно з міжнародним дослідженням Global House Price Index за рівнем падіння за 2016 рік перше місце в світі зайняла Бразилія, а друге - Україна.

За цей рік ціни на нерухомість впали ще на 2%. Ринок нерухомості безпосередньо пов'язаний з купівельною спроможністю, незважаючи на падіння цін, більшість українців все одно не можуть дозволити собі придбати власне житло - іпотечне кредитування практично не працює, а накопичити на житло із середньою зарплатою неможливо.

Ринок нерухомості почав падати в Україні ще в 2008 році, розповідає керівник комітету Асоціації фахівців з нерухомості Едуард Бразас. У 2012-му ситуація почала стабілізуватися, але вже через два роки ринок зіткнувся з рекордним падінням. У 2014 році ціни на квартири в доларовому еквіваленті падали на 2% щомісяця. Причин для зниження цін кілька: знецінення гривні, падіння купівельної спроможності українців, нестабільна ситуація на сході країни.

На даний момент ціни знижуються приблизно на 0,5% щомісяця, говорити про будь-яке зростання - рано, упевнений Е.Бразас. "Темпи падіння істотно знизилися. Це перший обнадійливий ознака. Друга ознака - ринок комерційної нерухомості, в першу чергу торгівлі, відчуває себе непогано. Цей сегмент швидше за все реагує на споживчі настрій, платоспроможність населення. Продавці продовжують скаржитися, що їх обороти падають, але число вакантних приміщень, як в стрітретейлі так і професійних майданчиків, зменшується ", - розповідає експерт.

"Якщо ситуація буде розвиватися так, як зараз, з невеликим зростанням економіки в 1-2% в рік, то говорити про зростання цін на нерухомість не доведеться. Можна говорити лише про стабілізацію. Я думаю, що такими темпами ми в найближчі кілька років в обласних центрах побачимо стабілізацію, невелике зростання на рівні одного відсотка. А в невеликих містах падіння триватиме, люди їдуть - попит падає ", - зазначає Е.Бразас.

За словами експертів, єдиний спосіб стабілізувати ситуацію на ринку - досягти стабільного зростання економіки. Крім того, в Україні має запрацювати іпотечне кредитування. Зараз середня ставка по іпотеці - більше 20% річних. При цьому банки не поспішають давати клієнтам квартири на кредит. Іпотеку можуть отримати тільки надійні клієнти з гарною кредитною історією і далеко не в кожному українському банку.

До слова, згідно бюджетної резолюції до 2020 року, економіка України в наступному році додасть 3%, в 2019-м - 4%, а в 2020-м - 5%. При цьому світова економіка в 2017 році, згідно з прогнозом МВФ, покаже зростання в 3,6%. Якщо обидва прогнози виявляться вірними, в наступному році Україна збільшить своє відставання на 0,6%.