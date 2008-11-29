Вплив слуху на наше життя: чи так необхідно слухопротезування?

Величезну кількість інформації, необхідної для якісно високого рівня життя, ми отримуємо саме завдяки поширеній слуховій системі. При правильному функціонуванні, вона забезпечує і відповідає за відмінні комунікативні якості індивіда в будь-яких, навіть самих складних умовах навколишнього середовища.

Ще одна життєво важлива турбота цієї системи – підтримка правильної роботи вестибулярного апарату, у разі відмови якого людина просто не може тримати рівновагу, орієнтуватися в просторі і виконувати прості завдання, пов'язані з руховою активністю. Важко, правда? Потрібні були роки важкої праці і копітких досліджень, щоб були розкриті всі секрети парних органів слуху. Стало відомо, що будь-який звук породжується коливаннями, швидкість яких впливає на його частотність (повільні – бас, швидкі – дискант). Вони уловлюються вушною раковиною і далі вже транслюються на барабанну перетинку. Отримані дані лягли в основу технічних розробок слухового апарату і відкрили двері у світ звуків мільйонам слабочуючих людей.

Фізіологічний процес

Тепер розберемо роботу вуха більш простою мовою для тих, хто далекий від анатомії і медицини в цілому.

зовнішнє вухо

Зовнішня видима частина органу слуху служить свого роду приймачем і складається з вушної раковини (хрящова частина) і каналу, в кінці якого розташовується герметична і дуже тонка барабанна перетинка (0,1 мм). Її можна дуже легко пошкодити, тому варто всерйоз замислюватися, перш ніж чистити вухо ваткою, намотаною на манікюрні ножиці або олівець.

середнє вухо

Перетинка приймає коливання і перенаправляє їх у барабанну порожнину, де їх уже чекають усім відомі кісточки: молоточок, коваделко і стремінце. Вони є свого роду важільним механізмом. Він відправляє коливання у внутрішнє вухо, де в порожнинах, заповнених рідиною, розташовується равликовий нерв, який відповідає безпосередньо за слух і вестибулярний апарат людини. З кісточками також пов'язано два м'язи, які приводять «важіль» в рух і контролюють рівень тиску.

внутрішнє вухо

Внутрішнє вухо складається з трьох дуже складних сегментів, які відіграють найважливішу роль у подальшій передачі і обробці отриманих сигналів.

Овальне вікно, приймаючи коливання, що йдуть від стремінця, через порожнинну рідину передає їх до равлика.

Той, у свою чергу, має закручений майже на 3 обороту волокнистий канал, в середині якого розташовується так званий кортиєв орган.

Це дуже складна структура, що складається з 24 тисяч туго натягнутих волокон, над якими нависають клітини особливої циліндричної форми зі джгутиками (волосками). Цей орган виконує передачу даних в слуховий центр кори мозку (великі півкулі), де коливання перетворюються на звичні нам звуки, слова, музику та інше.

Будь-яке порушення в роботі цієї складної і налагодженої до дрібниць системи тягне за собою негативні наслідки для слуху. Дуже сумно, що люди з явними проблемами не поспішають йти до лікаря і проводити обстеження. А навіть якщо і йдуть, то рекомендацію придбати слуховий апарат відкладають у самий довгий ящик. Статистика жахає: середній проміжок часу «протягування» пацієнтами терміну між постановкою діагнозу і рішучими діями становить близько 6-7 років! Для виникнення незворотних наслідків порушення слуху цього більш, ніж достатньо. І якщо у тих, хто звернувся на ранніх стадіях захворювання, високий відсоток повної реабілітації, то у інших він дуже малий. Це не погрози і не заклик скуповувати СА, а реальна інформація, підтверджена клінічними дослідженнями. Тому не відкладайте і запишіться на консультацію по підбору слухового апарату на сайті https://bettertone.com.ua/sluhovie-apparaty.

Чому падає слух?

Проблеми зі слухом у сучасному світі далеко не рідкісні і від них страждають мільйони людей. Часто це сторонній шум, дзвін у вухах, одностороння приглухуватість, проблеми з розпізнаванням шепоту і низьких частот. У багатьох є знайомі, які страждають від цього. Але далеко не кожен з них користується слуховим апаратом, списуючи все на стрес, втому, старість і багато іншого. Адже нерідкі випадки утворення пухлин, які тиснуть на слухову систему і кору головного мозку, перешкоджаючи проходженню звуку.

До таких процесів схильні абсолютно всі категорії населення - від мала до велика. Хоча, звичайно ж, більш літні страждають частіше, бо це пов'язано із загальним старінням організму і зношуванням органів. Але серед молодих також збільшується число маючих порушення слухової системи.

Втрата слуху буває двох видів:

кондуктивна - пошкодження органів з провідною функцією (вушний канал, середнє вухо).

сенсоневральна - серйозна втрата слуху, викликана ушкодженнями нервових закінчень і чутливих клітин равлика.

У ряді випадків деякі види порушень ще можна виправити шляхом хірургічного втручання, але все ж кращим методом лікування залишаються спеціалізовані слухові апарати. Сучасні технології та Центр слуху Беттертон надають можливість підібрати СА на будь-який рівень складності проблеми, їх можна ідеально пристосувати до життєвих потреб будь-якої людини. Можливо, вони не зможуть вам повернути первісний слух, але відновити якість життя і підвищити рівень комфорту в будь-якій ситуації цілком здатні.