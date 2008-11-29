Українцям спростили прийом на роботу в Польщі

Сейм Польщі прийняв новий закон про легалізацію працевлаштування іноземних працівників. Про це повідомило Польське радіо. Він передбачає символічну оплату роботодавця за намір найняти на роботу іноземця - 30 злотих.

Дія закону поширюється на іноземців, які виконують довгострокову роботу в Польщі: з України, Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови та Росії. Вони тепер зможуть користуватися спрощеною процедурою доступу до ринку праці.

Крім дозволів на роботу, які видає воєвода (губернатор) на термін до 3 років, введено дозвіл на сезонну роботу, яка буде видавати староста (голова райдержадміністрації) на термін до 8 міс. протягом календарного року.

Передбачається створення реєстру праці іноземців, який буде містити інформацію про класичні дозволах на роботу, дозволах на сезонну роботу, заяви, складені з метою внесення запису до реєстру, і інформацію старости про відсутність можливості задоволення кадрових потреб на місцевому ринку праці.

Відповідно до закону заяву роботодавця можуть відхилити, якщо влада визнає, що воно було складено в корисливих цілях або буде використано іноземцем для інших цілей, ніж виконання роботи для даного суб'єкта.

Влада Польщі з січня по травень 2017 року видали громадянам України 72 тис. дозволів на роботу, за даними Міністерства праці, сім'ї та громадської політики.

Всього в 2017 р від громадян України було подано близько 740 тис. заяв про працевлаштування в Польщі. Починаючи з 2014 р із запитом про надання статусу біженця до польської влади звернулися 5 тис. Громадян України.

З них 140 - в 2017 р і 590 осіб - в 2016 р. Сьогодні в Польщі знаходяться 126 тис. громадян України, які мають дійсні дозволи на перебування в Польщі, уточнив представник управління у справах іноземців Якуб Дудзяк.

"Це особи, які приїхали в нашу країну на основі віз і, з огляду на те, що хотіли залишитися тут довше, легалізували своє перебування, отримавши дозвіл на перебування", - пояснив він.

Раніше повідомлялося, що за оцінкою Міністерства соціальної політики України, на заробітки в Польщу виїхало близько 1 млн українців. При цьому велика частина українських заробітчан знаходиться в Польщі нелегально.