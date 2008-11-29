Основні поради бізнесменам

Багато амбіційних і цілеспрямовані молоді люди, рано чи пізно, відчувають себе в бізнесі. Цілком природно, що виникає безліч питань: яким видом діяльності зайнятися, з чого почати, звідки взяти кошти та інші. Прочитавши цю статтю, ви зможете підстрахуватися від багатьох помилок початківців бізнесменів. Удосконалити свої знання та бути в тренді можна прослуховуючи бізнес-семінари від професіоналів.

В першу чергу, визначитеся - якою сферою діяльності ви хотіли б зайнятися. Бажано, щоб про майбутній бізнесі було не поверхневе уявлення, а глибокі знання чи знання справи досконало. На сьогоднішній день сфера послуг - найбільш популярна і перспективна галузь для розвитку свого бізнесу, тому як вона в меншій мірі піддається ризику.

Часто молоді підприємці вкрай перебільшують роль бізнес-ідеї. Однак інвестор дивиться не на саму ідею, а на тих, хто буде її реалізовувати - на лідера і його успішну команду. Тому 70% успіху вашого бізнесу залежить від правильно підібраної команди. Не завадить вивчити ринок, можливо пропозиція давно перевищує попит, і ваш бізнес в даному районі буде не актуальний.

Вибір офісу для успішного бізнесмена грає не останню роль, тому як по його вигляду партнери і конкуренти будуть оцінювати справи вашої фірми. Якщо бізнес для вас стане справою всього життя, то орієнтуйтеся відразу на елітне розташування будівлі офісу. Забезпечте співробітників комфортними умовами, налаштовуючись на те, що третина їхнього життя пройде саме на робочому місці, тоді і віддача буде значною.

Будь-яка ідея вимагає вкладення чималих коштів. Добре, якщо є відкладений початковий капітал. Для початку пробуємо зайняти необхідну суму у близьких родичів і друзів. І тільки потім звертаємося в банк, які надають досить вигідні кредитні програми, для отримання якого необхідно скласти правильний бізнес-план.

Для розкрутки вашого бізнесу обов'язково потрібна грамотна реклама, яка б спонукала потенційних клієнтів купити ваш товар або скористатися вашими послугами. Сьогодні для цього гарні всі засоби, включаючи і інтернет.

Постарайтеся забезпечити собі конкурентну перевагу, а для цього робіть свою справу якісніше, дешевше, швидше і оригінальніше, ніж інші.