Играйте комфортно № 6 (646) 22-30 червня 2017 року Многим людям нравится проводить досуг, играя на автоматах — одних привлекает азарт и адреналин, другие отрешаются от обыденности и «разгружают мозги». Вряд ли кто-то всерьез воспринимает автоматы как средство обогащения — скорее это хороший отдых и интересное развлечение. С приятными сюрпризами в виде выигрышей. Многих раздражает необходимость тратить драгоценное свободное время на дорогу в какой-либо игровой клуб и обратно. Далеко не для всех привлекательна публичная игра рядом с другими, часто сидящими на расстоянии полметра, игроками — бывает, пристают с разговорами, непрошеными советами, просто мешают отдыхать. Конечно, в современных игровых клубах предусмотрены определенные удобства — разрешено курить прямо за игрой, подают кофе… Ну а если у вас аллергия на табачный дым и вы пьете особый сорт зеленого чая? Играть, сидя дома — лучший вариант? Теперь это возможно! Любите быть с игрой один на один — онлайн-казино Вулкан Ставка придумано для вас. Выбирайте «свою» игру Множество разнообразных слотов «Вулкан Ставка» введет в растерянность и новичка, и профессионала. Такого огромного выбора нет в обычных оффлайновых казино. Вдруг вы еще не нашли любимую игру! Автоматы онлайн-казино «Вулкан Ставка» доступны в бесплатной версии. При желании вы можете протестировать все несколько раз, пока не выберете самый привлекательный — знакомый или совершенно новый! Для новичков бесплатная версия — прекрасная возможность потренировать игровые навыки. Здесь есть известные, всенародно любимые эмуляторы Fruit Cocktail (в русскоязычной среде «Клубнички») и другие «фруктовые слоты, жизнерадостная Crazy Monkey, Garage с «родной мужской» атмосферой, таинственные, с завораживающей рисовкой Book of Ra (“Книжки») и Marco Polo («Верблюды») - и их сюжетные «родственники». Обожаете кино? Играйте в антураже «Спарты», «Гладиатора», «Клана Сопрано», «Операции «Ы». Чарует аромат волшебства? Погрузитесь в Unicorn Magic, Secret Forest, Three Wishes, The Wonderful Flute, Once Upon A Time! Радуют мультфильмы? Ned And His Friends, Under The Bed, Chukchi Man, Out Of This World! Стать Вовкой в Тридевятом царстве? Отыскать Золото партии?! Выбрали слот и отточили навыки на free-версиях? Пора перейти на http://vulkanstavka-bets.com.ua/igra-na-dengi/ и сыграть на реальные деньги. Spin! Решили играть на деньги? Зарегистрируйтесь на сайте «Вулкан Ставка» обычным образом или через любимую социальную сеть. Все конфиденциально, личные данные доступны ограниченной группе лиц из техподдержки. Авторизованные и постоянные пользователи получают следующие преимущества: участие в борьбе за грандиозный клубный джекпот;

многочисленные бонусы за пополнение счета;

«вкусные» презенты за участие в акциях, турнирах и розыгрышах;

уникальные функции для многогранных стратегий. Возьмите ваши денежки! При везении с выигрышем, нет проблемы вывести средства. Лучше всего осуществлять ввод-вывод в идентичных денежных знаках. Иначе придется подтверждать личность верификацией документов. Виртуальная касса казино работает с платежными системами: WebMoney (быстро обрабатывает платежи, поддерживает все виды валют);

Приват24 (лидер у юзеров в Украине, все транзакции гривневые). Также сайт интегрирован с ресурсами: Interkassa,

Start2Pay,

Free-Kassa,

CardPay,

Деньги Online,

Используйте любую из этих систем, а также свои карты MasterCard и Visa. Возникла проблема? Специалисты техсаппорта помогут круглосуточно в онлайн чате.

