Реанімація та подальше відновлення пацієнта. Погляд з середини

Реанімаційна бригада зазвичай складається з двох лікарів і медсестри, яка вводить пацієнтові внутрішньовенно (внутрисердечно вводить тільки лікар) адреналін і інші стимулятори серцевої і дихальної діяльності.

Один з лікарів в цей час робить непрямий масаж серця, другий - здійснює штучне дихання найчастіше за допомогою портативного апарату ШВЛ, а після того як запрацює серце, його інтубують - вставляють дихальну трубку в гортань хворого, голову якого в цей час тримає медсестра. Після цього пацієнта підключають до стаціонарного апарату ШВЛ.

Якщо завести серце не вдається, застосовують дефібрилятор (електрошок). Контролюють серцеву діяльність за допомогою кардіомонітору, відразу ж, після його підключення. Однак, реабілітація організму людини після такого пожвавлення завжди тривала, відновлення організму може бути неповним. Спочатку пацієнт повинен прийти до тями, що буває, не завжди і не відразу.

Але, чим довше він перебував у комі, тим гірше прогноз для його життя і здоров'я. І немає ніякої гарантії, що після цього хворий не стане інвалідом, через залишкові явища органічного ураження головного мозку, внаслідок гіпоксії (кисневого голодування).

У реанімаційних заходах, в клінічних умовах, одного разу, реаніматолог привів до тями потерпілого з черепно-мозковою травмою (ЧМТ), відразу ж після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), за допомогою накладення рук на його голову, в присутності лікарів швидкої допомоги.

Всі дії під час цієї, «несанкціонованої» реанімації були послідовними, і були відображенням попереднього, раніше придбаного досвіду. І не тільки свого.

Хто знає, може то, що вдалося реалізувати в екстремальних умовах - це і є досвід лікарів. Але найбільше турбує та обставина, що успішна реанімація пацієнта далеко не завжди свідчить про порятунок його життя.

Довести до кінця цей процес до логічного завершення в наших умовах вдається не завжди. І досить часто, після тривалого і дорогого лікування у відділені реанімації і інтенсивної терапії, пацієнт гине від наслідків перенесеної гіпоксії, зокрема, через набряк легенів або мозку. Хворий просто не «прокидається» після реанімації, тобто не виходить з коми. І відключають його від апарату ШВЛ тільки після біологічної смерті. Хоча його мозок вмирає раніше.

Є механізм відновлення таких хворих. Але, немає дієвого контролю, як самого процесу, так і його результатів; не створена мотивація для медперсоналу.

Подивіться старі фільми, наприклад, про війну, де лікар або медсестра торкається до голови хворого, кладе руку на його лоб. Так було в усі попередні часи, в медицині. Це робилося не тільки з метою миттєвого визначення приблизної температури тіла хворого; таким чином можна навіть її трохи знизити.

Накладенням рук на голову або груди, можна сприяти запобіганню набряку мозку та легень. Подібні дії медперсоналу, в цих випадках, майже завжди є несвідомими. Для лікарів це звучить абсурдно але, таким чином, ми активуємо фізичну свідомість пацієнта, його енергетику, яка здатна відновити кровообіг (гемодинаміку).

Якщо у лікаря є такий досвід, заснований на інтуїтивних, знаннях, то відновлення пацієнта, в цьому випадку, багаторазово прискорюється. Досягнутий у такий спосіб результат, неможливо порівняти зі звичним, який досягається за допомогою лікарської терапії. І після того, як це вийде хоч один раз, лікар може запам'ятати цей стан на рівні підсвідомості, зачепитися за нього, якщо він не буде зациклюватися на застосуванні ліків. Те ж саме стосується накладення рук на черевну порожнину.

Таким чином, можна змусити посилено працювати імунну систему, завдяки чому пригнічується запалення, відновлюється кровообіг, прискорюється загоєння ран, зовнішніх і внутрішніх. Так напрацьовується позитивний досвід. Після чого автоматично відтворюється. У такому випадку немає необхідності призначати ударні дози препаратів, наприклад, для усунення запалення; можна обійтися профілактичною терапією.

Досвід напрацьовується нашою підсвідомістю, і передається за допомогою мозку, очей, рук, які є нашими інструментами. Це - досвід лікування. На жаль, останнім часом, в інтенсивній терапії втрачається необхідність накладення рук на голову або на груди, а також ручного вимірювання тиску.

Це ж позаминуле століття, примітивізм, варварство - скажуть лікарі. А навіщо тоді система життєзабезпечення, всі ці монітори, дисплеї і інша наворочена апаратура ?! Вся ця новомодна техніка, безсумнівно, полегшила працю реаніматологів та хірургів, сприяла оптимізації лікувального процесу. Завдяки чому доглядальниці і няні практично зникли з клінік, за рідкісним винятком.

Але ці зміни навряд чи можна вважати позитивними. Ніяка техніка не здатна замінити людський фактор. І результат від цього навряд чи покращився, особливо, в наших умовах. Думаю, якби провели незалежні дослідження з цього приводу, з метою порівняння, то вони б підтвердили ці слова. Однак лікарям простіше управляти технікою - навіть застарілою.

На жаль, в моїй країні, невідкладні хворі практично безправні. Мало хто з родичів можуть відвідати своїх близьких, що знаходяться у відділенні реанімації та інтенсивної терапії. Вам назвуть масу причин, через які цього нібито не можна зробити. А про те, щоб проконтролювати дії медперсоналу, хоча б відносно догляду за своїм родичем, не може бути й мови.

Спроби подібного контролю медики вважають неправомірними і навіть обурливими. Хоча в догляді невідкладні хворі потребують особливо.

Невимовно здивована буда наш реабілітолог, коли дізналася, що в Ізраїлі, наприклад, з відвідуванням родичів, які перебувають в реанімації і інтенсивної терапії, ніяких проблем немає. Причому, відвідують пацієнтів не тільки поодинці, але навіть сім'ями, і завчасно персонал нікого не виганяє. І не спекулює небезпекою зараження пацієнта інфекціями. І все це, незважаючи на те, що безпеці в цій країні приділяється першорядне значення, в усіх відношеннях.

Але, наші традиції і ментальність сильно відрізняються від європейських, які часто ставлять в приклад. І ми не хочемо замислюватися над тим, що кожен з нас може опинитися в такому становищі. Я не сумніваюся, що родичі, за рідкісним винятком, у багатьох випадках могли б надати допомогу хворій людині, хоча б, своєю присутністю. А також доглядом, зокрема, гігієнічним.