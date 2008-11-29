Зарплата чиновників зросла в 2,4 рази

Зарплата чиновників в Україні зростає випереджаючими темпами в порівнянні з іншими громадянами.

"За результатами моніторингу, який ми робили, в середньому зарплата для фахівця місцевої держадміністрації збільшилася в 1,8 рази, для керівників в 2,5 рази, на центральному рівні - в 2,4 і в 3 рази", - сказав директор Національного агентства держслужби Костянтин Ващенко.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на нараді з облпрокуротурою в Житомирі 23 червня повідомив, що до кінця 2017 зарплати співробітників місцевих прокуратур можуть вирости на 20-40%.

"Звертаюся до всіх місцевих прокурорам - я вважаю вас базою прокуратури. Все починається з вас. І роблю все, щоб ви це відчули, починаючи від підняття зарплати. В цьому році ми ще раз її піднімемо, не називатимемо відсотки, почекаємо рішення Верховної Ради . Але є варіанти від 20% до 40% ", - сказав він.

За даними Держстату, середня зарплата по Україні в поточному році зросла майже на 40%, до 6,5 тис. грн. Нагадаємо, найвищі пенсії та зарплати в Україні мають судді, прокурори і депутати Верховної Ради. Середня пенсія судді - 23,7 тис. грн.