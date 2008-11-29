Зростає безробіття серед економічно активного населення

Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці 15-70 років збільшився з 9,9% в I кварталі 2016 року до 10,1% в I кварталі 2017 року. Про це повідомили в прес-службі Держстату.

Як зазначається, за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в I кварталі 2017 року склала 15,9 млн осіб, а кількість безробітних - 1,8 млн осіб.

Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років у порівнянні з даними попереднього року зменшився на 0,4 п.п. і склав 55,2%, а серед населення працездатного віку - на 0,1 п.п. і 63,3% відповідно.