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Датчики движения для охранной сигнализации
Надежный датчик движения ― это один из ключевых элементов охранной сигнализации, способный с точностью фиксировать даже малейшие перемещения объекта, оказавшегося в зоне контроля. При каждом нарушении заданного режима это компактное устройство моментально подает сигнал тревоги. Благодаря стильному и удобному дизайну современные датчики движения для охранной сигнализации гармонируют с любым интерьером, обеспечивая безопасность максимального уровня.
Применение и функции датчиков движения
Предназначение датчиков движения различается в зависимости от конструкционных и функциональных особенностей данных устройств. А применяются они с целью:
Разновидности датчиков движения
Существует несколько видов датчиков движения для охранной сигнализации, которые различаются по принципу обнаружения движущихся объектов:
Инфракрасные датчики движения действуют на основании смены температурного режима и могут быть пассивными и активными. Пассивные обеспечивают фиксацию движущегося объекта при помощи линзы Френнеля. В составе активных датчиков есть два компонента, первый из которых генерирует инфракрасный луч, а второй принимает его.
Ультразвуковые датчики работают по принципу звуковой локации. В их основе находятся звуковые генераторы, вырабатывающие колебания с частотой от 25 до 40 килогерц. Недостатком данного типа является малый радиус действия, в связи с чем , вероятен обман устройства.
Работа радиоволновых датчиков основывается на эффекте Доплера. В качестве основных элементов здесь присутствуют излучатель СВЧ-сигнала, а также приемник отраженного сигнала. В момент перемещения объектов в зоне излучения происходят изменения частоты сигнала.
Комбинированные, или гибридные датчики движения ― это изделия, состоящие из двух элементов, имеющих различную конструкцию, но содержащихся в едином корпусе. Чаще всего применяется сочетание инфракрасного и радиоволнового устройства, которые подключаются к разным входам сигнализационного прибора и обеспечивают повышенный уровень безопасности.
Выбирая датчик, следует учитывать такие параметры, как область и цель применения, конфигурация зоны контроля, угол восприятия и радиус действия. Лучшие варианты представлены на страницах интернет-магазина probezpeka.com.ua по доступной стоимости.
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