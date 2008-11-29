Датчики движения для охранной сигнализации

Надежный датчик движения ― это один из ключевых элементов охранной сигнализации, способный с точностью фиксировать даже малейшие перемещения объекта, оказавшегося в зоне контроля. При каждом нарушении заданного режима это компактное устройство моментально подает сигнал тревоги. Благодаря стильному и удобному дизайну современные датчики движения для охранной сигнализации гармонируют с любым интерьером, обеспечивая безопасность максимального уровня.

Применение и функции датчиков движения

Предназначение датчиков движения различается в зависимости от конструкционных и функциональных особенностей данных устройств. А применяются они с целью:

выявления посторонних особ на охраняемой территории с последующей подачей сигнала к центральному пункту управления системой сигнализации;

активации системы видеоконтроля объекта, находящегося под охраной;

подключения светозвуковых систем;

включения осветительной системы в момент появления человека в помещении.

Разновидности датчиков движения

Существует несколько видов датчиков движения для охранной сигнализации, которые различаются по принципу обнаружения движущихся объектов:

инфракрасные;

ультразвуковые;

радиоволновые;

гибридные.

Инфракрасные датчики движения действуют на основании смены температурного режима и могут быть пассивными и активными. Пассивные обеспечивают фиксацию движущегося объекта при помощи линзы Френнеля. В составе активных датчиков есть два компонента, первый из которых генерирует инфракрасный луч, а второй принимает его.

Ультразвуковые датчики работают по принципу звуковой локации. В их основе находятся звуковые генераторы, вырабатывающие колебания с частотой от 25 до 40 килогерц. Недостатком данного типа является малый радиус действия, в связи с чем , вероятен обман устройства.

Работа радиоволновых датчиков основывается на эффекте Доплера. В качестве основных элементов здесь присутствуют излучатель СВЧ-сигнала, а также приемник отраженного сигнала. В момент перемещения объектов в зоне излучения происходят изменения частоты сигнала.

Комбинированные, или гибридные датчики движения ― это изделия, состоящие из двух элементов, имеющих различную конструкцию, но содержащихся в едином корпусе. Чаще всего применяется сочетание инфракрасного и радиоволнового устройства, которые подключаются к разным входам сигнализационного прибора и обеспечивают повышенный уровень безопасности.

Выбирая датчик, следует учитывать такие параметры, как область и цель применения, конфигурация зоны контроля, угол восприятия и радиус действия. Лучшие варианты представлены на страницах интернет-магазина probezpeka.com.ua по доступной стоимости.