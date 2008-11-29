Україна приєднається до європейської енергосистеми

Національний системний оператор магістральних мереж НЕК "Укренерго" підписав договір про умови приєднання України до європейської енергосистеми. Про це в Facebook повідомив директор з комунікацій "Укренерго" Михайло бно-Айріян.

"Угода про умови приєднання української енергетичної системи до ENTSO-E підписано в Брюсселі. Попереду багато роботи, але тепер наша мета на євроінтеграцію закріплена в чіткому угоді з чіткими дедлайнами", - зазначив М. бно-Айріян.

Поки умови угоди не розголошуються. Раніше повідомлялося, що договір буде діяти до 2025 року. Протягом цього часу Україна повинна виконати зобов'язання і привести енергосистему у відповідність з європейськими стандартами. Потім ще рік енергосистема повинна продемонструвати стабільну роботу в ізольованому від Росії і Білорусі режимі, з якими об'єднана українська енергосистема.

Глава "Укренерго" Всеволод Ковальчук розповів про договір наступне: "Ми стаємо на шлях, з якого Україна не повинна зійти. Проект дорожньої карти вже розроблений, всі вимоги до модернізації нашої енергосистеми містяться в угоді. Приєднання разом з впровадженням нового закону про ринок електроенергії дозволить об'єднати ринки з сусідніми країнами, дасть справжню конкуренцію, переможе монополії".