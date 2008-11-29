Рада ЄС підтримала збільшення квот на українські товари

Рада ЄС 28 червня схвалив пропозицію Європейського парламенту про збільшення обсягів тимчасових додаткових торгових преференцій для імпорту української аграрної та харчової продукції.

Згідно з повідомленням Міністерства аграрної політики і продовольства в четвер офіційне рішення буде опубліковано на сайті Європарламенту і набуде чинності восени 2017 року.

При цьому, зокрема, квота на мед буде збільшена на 2,5 тис. тонн, перероблені томати - на 3 тис. тонн, виноградний сік - на 500 тонн, овес - на 4 тис. тонн, пшеницю - на 65 тис. тонн , кукурудзу - на 625 тис. тонн, ячмінь - на 325 тис. тонн, злакові крупи та гранули - на 7,8 тис. тонн.

"Ми дуже вдячні європейській стороні за підтримку і сподіваємося на подальшу активну співпрацю в заданому напрямку", - прокоментувала заступник міністра аграрної політики і продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева.

Як повідомлялося з посиланням на текст Угоди про асоціацію з ЄС, Україна може без мит поставляти в Євросоюз 36 товарних позицій в рамках затверджених обсягів тарифних квот. Квоти на поставки для яловичини становлять 12 тис. тонн, молока, йогуртів, кисломолочних продуктів - 8 тис. тонн, сухого молока - 1,5 тис. тонн, вершкового масла - 1,5 тис. тонн, яєчних продуктів - 1,5 тис. тонн, яєць - 3 тис. тонн, свинини - 40 тис. тонн.

Обсяги тарифних квот, передбачені автономними торговими преференціями ЄС, по пшениці становили 950 тис. тонн, ячменю - 250 тис. тонн, кукурудзи - 400 тис. тонн, цукру - 20 тис. тонн, меду - 5 тис. тонн, обробленим томатам - 10 тис. тонн, виноградному і яблучному соку - 10 тис. тонн, вівса - 4 тис. тонн, часнику - 500 тонн.

У вересні 2016 року Єврокомісія запропонувала підвищити квоти на ряд товарних позицій з України. Йшлося про можливість збільшення квоти на кукурудзу - на 650 тис. тонн, пшеницю - 100 тис. тонн, ячмінь - на 350 тис. тонн, крупу і оброблене зерно - на 7,8 тис. тонн, овес - на 4 тис. тонн, мед - 3 тис. тонн, виноградний сік - 500 тонн, перероблені томати - 5 тис. тонн.

На початку червня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про збільшення тарифних квот на мед, кукурудзу, ячмінь, овес, крупи і оброблене зерно, виноградний сік з України, в той же час депутатами не була підтримана пропозиція про підвищення квот на українську пшеницю, томати і сечовину.

За підсумками переговорів комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту (INTA) підтримав підвищення квот на українську агропродукцію з умовою зниження запропонованих Єврокомісією обсягів квот по ряду товарів. Зокрема, пропонована Єврокомісією величина підвищення квоти на перероблені томати була знижена з 5 до 3 тис. тонн, на пшеницю - з 100 до 35 тис. тонн, кукурудзу - з 650 до 625 тис. тонн, ячмінь - з 350 до 325 тис. тонн.