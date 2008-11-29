Президент Європейського єврейського конгресу

В'ячеслав Кантор - відома політична і громадська особистість в сучасній еліті. В'ячеслав Кантор прославився не тільки своїми досягненнями в розвитку руху політичної організації за європейське єврейство http://viacheslavkantor.blogspot.ru/, але і як затятий захисник того ж суспільства.

В'ячеслав Кантор прославився в суспільстві Європейського конгресу за вміння відстоювати інтереси євреїв. Саме за часів, коли євреї найбільш були ущемлені у своїх правах. Це стосується не тільки майнових прав, а й прав на вільне участь в національній програмі.

Національна програма передбачає гордість єврейської громади по відношенню до своїх звичаїв і традицій. В'ячеслав Кантор відносить себе саме до даного суспільства, адже його громадська діяльність в основному спрямована на пропаганду відновлення єврейського лідируючого положення.

Вся діяльність його спрямована на вирішення проблем застосування ядерної зброї. Адже застосування ядерної зброї сприяє залученню воєнного стану. Завдяки чому посилюється роль євреїв в цій політиці. Адже, по суті, В'ячеслав Кантор відносить себе до євреїв.

Особисте життя В'ячеслава Кантора нагадує сприятливо соціальний осередок. Тобто він показує себе як батько численного сімейства. Напевно, виховує своїх чотирьох синів у дусі прославлення єврейської громади. В'ячеслав Кантор займає рейтинг найбагатших громадських діячів.

У тому числі В'ячеслав Кантор має здатності до дипломатії. А значить, має вести переговори, захищаючи безпеку і народне єднання своєї країни. В'ячеслав Кантор затвердив себе і як науковий діяч. Під його керівництвом були здійснені наукові проекти, які в даний момент є найбільш необхідними.

В'ячеслав Кантор ще в радянські часи займав керівну посаду. Дана посада дозволяла йому проводити контроль в декількох хімічних підприємствах. У тому числі він брав участь в роль акціонера, а значить, почасти підприємство стало належати йому.

Напевно єврейська громада довго буде згадувати В'ячеслава, адже він вніс свій внесок в фактор нацизму. Нацизм в даний час - актуальна проблема, про яку намагаються не говорити. Хоча, швидше за все дана проблема опуститися і євреї завдяки особистості громадського діяча зможуть стати поважною нацією в рамках сучасного світу.

І до цього дня В'ячеслав Кантор: біографія, якого викладена вище, займає відоме положення. Адже його заслуги стосуються не тільки суспільного життя, а й національних заслуг перед батьківщиною. Тому звання президента європейського єврейського конгресу він отримав не спроста!