Що носити чоловікам восени

Перші холодні дні, посилені дощами, стають справжнім випробуванням для всіх жителів міст. Звикнувши до мінімуму в одязі, нам не відразу вдається правильно оцінювати погодні умови за вікном.

Одного разу ми одягаємося дуже легко і тому мерзнемо під час очікування транспорту, інший день навчені гірким досвідом одягаємо на себе зайве.

Щоб знайти правильний баланс між необхідним захистом від опадів і вітру, і гарним виглядом давайте розглянемо кілька варіантів, які ви зможете повторити або підлаштувати під власний смак.

Якщо на дворі дощ чи ви розумієте що він почнеться протягом короткого відрізка часу, обов'язково візьміть з собою парасольку. Якщо у вас її немає, подумайте над тим, що б придбати її в найкоротші терміни.

Якщо ви будите в діловому костюмі і під парасолькою нічого дивного в літку не буде. А ось стояти без захисного аксесуара і з холодним поглядом чекати транспорт під осінньою зливою, виглядає досить безвідповідально.

Чоловіче пальто

Зігріє ваше тіло від осіннього вітру і захистить від холодного дощу. Приміряючи пальто для осені https://sunshouse.com.ua/blog/category/osennee-palto пам'ятайте, матеріал виробу і його крій, повинні бути зручними для рухів і не обтяжувати вас. Осінь саме та пора коли погода не може змусити нас думати тільки за практичну складову одягу. Осіння пора дозволяє йти на компроміс з природою і виглядати стильно і акуратно у чоловічому пальто від SunsHouse.

Шарф, нагрудна хустка і осінні рукавички

Звичний набір справжнього прихильника чоловічого шику. Досить мати по парі кожного з цих аксесуарів щоб відчути себе справжнім джентльменом.

Светр, пуловер або кардаган з високим коміром

Ось вам і відповідь на постійне питання, як захистити свою шию від негоди? Чоловічі светри з високим коміром, виконані з вовни або грубої в'язки, крім тепла, додадуть продуманості вашому вигляду.

Шкіряна куртка, вітрівка або жилет

Ну ось і альтернатива для тих хто не звик носити чоловічі плащі і пальто. Бажаючи виглядати модно, необов'язково змушувати себе носити речі яких ви «не відчуваєте». Короткий верхній одяг хоча й має менший захист по відношенню до площі тіла, проте ніяк не стає від цього менш затребуваним. Чоловічі куртки завжди в моді, а тонкі шкірянки зараз набрали популярність.

Джинси

Звичайно, «жителям» офісів і інших дрес-кодових установ, варіант з джинсами не підійде. Вам краще підшукати спеціальні осінні штани класичного крою, виготовлені з щільних матеріалів. Для інших чоловіків, джинси стануть найкращим варіантом. Крій повинен бути зручним для ходьби, щоб не обмежувати рух м'язів. Колірна гамма обмежена витриманими і практичними відтінками.

Оксфорди, броги і черевики з замші

Завершуючи осінній лук ми підійшли до взуття, на яке буде покладено найбільша відповідальність. Сухі ноги-це не тільки безпека вашого здоров'я, але і гарантія гарного настрою в кінці робочого дня. Підійти до вибору цього елемента чоловічого гардероба потрібно відповідально. У мене особисто, часто трапляються ситуації, коли я сумніваюся над моделлю взуття яке хочу придбати в новому сезоні. З одного боку, хочеться купити високі черевики і перестати хвилюватися за постійну воду під ногами. З іншого, такий вид взуття не підійде тим, хто щоранку на роботу одягає костюм. У такому випадку потрібно купувати броги, які підійдуть до вашого вигляду і частково зможу вберегти ваші ноги від вологи.

Замшеві черевики, які так популярні серед чоловіків, мають невелику захисну функцію в мокру погоду. Незважаючи на це, замшеві черевики добре поєднуються з офісною класикою і повсякденним стилем кежул.

Сподіваюся наші поради стануть в нагоді і вам стане легше вибрати щось для себе.