Українцям стане складніше отримати субсидію

В Україні триває перерахунок субсидій на наступні півроку.

Розмір субсидії на наступний сезон українцям порахують за доходами з квітня 2016 по березень 2017 го. З огляду на, що мінімальна зарплата з початку цього року зросла в два рази, для багатьох розмір знижки виявиться значно нижче. Крім того, сім'ї з двома середніми зарплатами субсидія зовсім не призначена.

Наприклад, домогосподарство з трьох осіб з двома мінімальними зарплатами цієї зими платило за комунальні послуги з субсидією не більш 267 грн. а з травня буде віддавати за комуналку вже 375 грн. У наступному році, коли для розрахунку знижки будуть вести облік доходів за весь 2017 рік, цієї ж сім'ї з двома мінімальними зарплатами доведеться платити з субсидією 630 грн.

У Міністерстві соціальної політики розраховують, що завдяки зростанню доходів українців вдасться значно заощадити на субсидії. Як розповіли в Міністерстві фінансів, тільки завдяки двократного зростання мінімалки на субсидії за підсумками цього року заощадять 5 млрд грн.

Наступний опалювальний сезон може виявитися для одержувачів субсидії рекордно дорогим. Ще в травні уряд оновило програму субсидій: опалювальний сезон для тих, хто опалює свої будинки газом, вугіллям і електроенергією, скоротили на цілий місяць. Компенсувати витрати на опалення їм будуть з 15 жовтня по 15 квітня, а не з 1 жовтня по 30 квітня. Тривалість опалювального сезону для українців з центральним опаленням переглядати не будуть, як і раніше, рішення про старт опалювального сезону приймає місцева влада.

Крім того, зміниться і сам розмір субсидії. Знижку дають на оплату комунальних послуг в межах встановлених нормативів. Минулого місяця ці нормативи значно скоротили. Наприклад, для газу новий норматив - 5 куб. м газу на опалення 1 кв. м (було 5,5 куб. м). Минулої зими субсидія покривала 330 куб. м на опалення квартири площею 60 кв. м, вже в наступному опалювальному сезоні "комунальну знижку" нараховуватимуть тільки на 300 куб. м. Якщо при цьому продовжити спалювати 330 куб. м, доведеться 30 куб. м оплачувати без субсидії. За діючого тарифу - це ще 204 грн.

У квартирі такої ж площі з центральним опаленням субсидія буде покривати замість 3,28 всього 2,5 Гкал тепла. Якщо не скоротити споживання, за 0,7 Гкал доведеться платити без субсидії. У Києві такий обсяг тепла обійдеться в 1411 грн.

Крім того, в цьому році субсидії не продовжуватимуть тим, хто навіть зі знижкою накопичив борги за комунальні послуги. Крім того, втратити допомогу від держави можуть українці, які зробили покупку на суму від 50 тис. грн., або чий дохід істотно виріс.