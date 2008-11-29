Android TV Box - на що здатні і яке у них майбутнє?

Популярні формати відео диктують досить жорсткі вимоги до обладнання. І варто зазначити, що сучасні мобільні процесори успішно з ними справляються - відео в форматі 1080р на портативних пристроях вже нікого не здивувати. При цьому мініатюрні розміри, велика кількість роз'ємів для підключення сторонніх девайсів і широкий діапазон функціональних рішень робить сучасні приставки tv box на android ідеальним пристроєм для організації домашніх мультимедійних станцій.

Найбільші світові компанії, такі як Apple, Amazon, Roku та інші оцінили перспективність ринку портативних пристроїв і давно почали масштабну експансію в цей сегмент. Крім того, ринок телевізійних приставок чекають серйозні зміни, адже в цьому році анонсовані цікаві новинки для ОС Android, що дозволить значно розширити функціонал портативних пристроїв.

Що являють собою сучасні Android приставки?

На даний момент не існує будь-якої технічної специфікації, функцій, володіючи якими пристрій міг би називатися повноцінною ТВ-приставкою. Саме тому ринки заповнені величезною кількістю пристроїв, які позиціонуються як TV-box, однак на ділі виявляються малофункціональними.

Незважаючи на те, що стандартів для приставок немає, користувачі все-таки мають уявлення про те, якою має бути начинка у правильного девайса. Зазвичай це двох або чотирьох ядерні ARM чіпсети на базі популярного ядра Cortex A9 або A7, представником якого можна виділити TV Box CS918.

Що стосується графічної частини, то тут також утворилися певні "стандарти якості". Швидкі ТВ-приставки найчастіше оснащуються графічним процесором Mali 400, що дозволяє без проблем з швидкодією програвати відео з роздільною здатністю 1080р.

Що відрізняє традиційні mini PC від ТБ-приставок?

За великим рахунком нічого. Обидва цих архетипи мають стандартний набір заліза для відтворення відео, розрізняючи лише по форм-фактору. Розвиток міні комп'ютерів останнім часом трохи сповільнилося, а ось приставки стрімко набирають популярність і, отже, розвиваються в технічному плані. Зараз відомі пристрої являють собою не просто програвачі, а повноцінні медійні девайси з цілим спектром соціальних функцій.

Природно, приставки більш розвинені в технічному плані, а отже стоять на порядок вище. Крім того, вони краще працюють з численними периферійними пристроями завдяки наявності найпопулярніших портів для підключення.

На що здатні сучасні Android приставки?

Будь-який подібний пристрій має доступ до традиційного Google Play Market і величезного набору софта для операційної системи Android. Тобто на приставці можна запускати ігри та програми різні твіки для системи. Кількість додатків для приставок також порадує будь-якого цінителя і дозволить перетворити телевізор в справжній центр розваг.

Чи варто купувати?

Певної відповіді на це питання немає. Кожен вирішує сам, виходячи з потреб і функціональних особливостей гаджета. Ціни на приставки у https://satmaster.kiev.ua варіюються від 900 до 2000 грн. і якщо користувачеві необхідно просто підключення Android tv box до ТВ для запуску додатків, то можна обмежитися менш дорогими міні ПК, або взагалі використовувати смартфон - зараз така можливість є навіть на бюджетних моделях.

У свою чергу функціональні ТВ-приставки дозволять повноцінно дивитися Full HD відео, тонко налаштовувати операційну систему під свої потреби, а також користуватися сучасним софтом на великих телевізійних екранах.